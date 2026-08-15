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Büroräumen in Nordzypern

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4 immobilienobjekte total found
Büro 50 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Büro 50 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Büros mit Meerblick an einem gut sichtbaren Standort in Girne, Nordzypern Karaoğlanoğlu in G…
$189,114
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Büro 60 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Büro 60 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
Geschäfte mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Nordzypern Girne Girne ist eine der am…
$182,299
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Büro 90 m² in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Büro 90 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/3
Property Summary - A Fourth floor Office - Extending to approximately 85 sq. m. internal…
$204,005
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Büro 133 m² in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Büro 133 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 133 m²
Stockwerk 3/3
Property Summary - A Third floor Office. - Extending to approximately 122 sq. m. interna…
$278,333
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