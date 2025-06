Residence permit / purchase of real estate

Über das Einwanderungsprogramm

Beim Kauf einer Wohnimmobilie in Nordzypern erhält Ihre Familie eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Eine Aufenthaltserlaubnis wird für die Dauer eines Jahres mit der Möglichkeit einer Verlängerung erteilt. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis eine bestimmte Immobilieninvestition erforderlich ist, gibt es in Nordzypern keinen solchen Mindestbetrag. Es ist notwendig, Wohnimmobilien, nichtgewerbliche Immobilien, in beliebiger Höhe zu erwerben. Darüber hinaus können Sie nach sechsjährigem Aufenthalt in Nordzypern mit einer Aufenthaltserlaubnis einen Antrag auf Daueraufenthalt stellen.



Was es zu beachten gilt:

- Sie können eine Aufenthaltserlaubnis erst erhalten, wenn der Bau Ihrer Immobilie abgeschlossen ist

- Kinder unter 18 Jahren müssen im Elternregister eingetragen werden Aufenthaltserlaubnis

- Eine Aufenthaltserlaubnis kann je nach Entscheidung des Innenministeriums für einen Zeitraum von 6 oder 12 Monaten erteilt werden.

- Wenn Sie nach Erhalt der Testergebnisse dies getan haben eine Krankheit, je nach Schwere der Erkrankung können Sie zur Behandlung oder Abschiebung überwiesen werden.

- Wenn das Innenministerium wiederholt eine Bestätigung Ihrer Mittel anfordert (dies kann nach 6 Monaten der Fall sein), Es muss eine Geldbewegung auf dem Bankkonto stattfinden

* Hinweis: Das Innenministerium und die Polizei können bei der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis Dokumente anfordern und zusätzliche Anforderungen stellen. Wir empfehlen Ihnen, dieses Verfahren in Begleitung eines VELES-Beraters durchzuführen.



