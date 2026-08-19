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Wohnimmobilien in Kyrenia, Nordzypern

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wohnungen
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Nordzypern Eigentum: 3+1 Wohnung im Zentrum von Girne in Luxus-Komplex CC Türme mit Meer und…
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Gemütliche Wohnung 2+1 in CC Towers im 2. Stock in Kyrenia!Entdecken Sie ein komfortables Le…
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Nordzypern Eigentum: 3 + 1 Haus im Stadtzentrum von Girne Nordzypern Eigentum im Stadtzentru…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Nordzypern: Wohnung 3+1 in CC Towers mit Meerblick im Zentrum von KyreniaNordzypern Immobili…
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Geräumige Wohnung 2+1 mit Meerblick im Zentrum von Kyrenia | Ozyalcin 183Entdecken Sie eine …
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Lapta, Nordzypern Diese stil…
$257,082
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Apartments mit Meerblick in CC Towers im Zentrum von Kyrenia werden Ihre Aufmerksamkeit auf …
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Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Nordzypern: 1+1 Penthouse im Zentrum von Kyrenia mit Meer- und Bergblick (NEW LIMAN)Nordzype…
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Lapta, Nordzypern Diese stil…
$284,874
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Nordzypern Eigentum: Wohnung im Zentrum von Kyrenia in HIGH TOWER mit MieteinnahmenImmobilie…
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Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Lapta, Nordzypern Diese stil…
$210,761
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Fertige 2 + 1 Wohnung im Zentrum von Girne Phoenix Tower wird Ihre Aufmerksamkeit auf sich z…
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Villa 6 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 2/2
Villen in einem exklusiven Komplex mit privaten Pools in Girne, Nordzypern Die Region Bellap…
$1,83M
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Nordzypern Eigentum: Kaufen Sie 2+1 Wohnungen im Zentrum von Girne (Kyrenien) mit Möbeln und…
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Wohnung in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung
Girne Belediyesi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Nordzypern: Studio mit Panoramablick auf das Meer und die Berge in CC Towers, Zentrum von Gi…
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Lapta, Nordzypern Diese stil…
$223,542
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Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Nordzypern Immobilien: 1-Zimmer-Wohnung mit Meer- und Bergblick in CC Towers, Kyrenia Stadtz…
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Nordzypern Eigentum - 2 + 1 fertige Wohnung im Zentrum von Girne in Avrasya City KomplexNord…
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Nordzypern: geräumige 3+1 Wohnung mit türkischem Titel im Zentrum von GirneNordzypern Immobi…
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Die fertige Wohnung in Girna wird Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen!Stellen Sie sich ein g…
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Herrenhaus 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Herrenhaus 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 485 m²
Etagenzahl 1
+ LA CASALIA – 4 ZIMMER DUPLEX VILLA (3+1) WELLNESS & LUXURY RESIDENCE Europawe…
$2,84M
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Naturblick in einem Komplex mit Pool in Alsancak Nordzypern Girne ist ein pres…
$203,214
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem gut ausgebauten Komplex in einer anständigen Gegend in Nordzypern Girne G…
$446,625
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem Komplex direkt am Meer in Esentepe Girne Girne ist eine gut entwickelte S…
$650,935
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit exklusiver Ausstattung in Nordzypern Girne Edremit Edremit ist ein Do…
$2,70M
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in der Nähe der Hauptstraße und des Meeres in Girne Lapta Mit einem friedlichen Al…
$162,802
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Reihenhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Villen mit hohem Mieteinnahmepotenzial in Fremdwährung in Girne Alsancak Die Villen zum Verk…
$310,410
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Etagenzahl 2
Alleinstehende Villen mit Panoramablick in Esentepe Girne Girne liegt an der Nordküste von N…
$1,14M
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/3
2-Schlafzimmer-Wohnung in der Nähe des Stadtzentrums von Girne zu verkaufen Girne, der leuch…
$134,994
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit unverbaubarem Berg- und Meerblick in einem Komplex in Girne Karaağaç Auf Zyper…
$219,379
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Immobilienangaben in Kyrenia, Nordzypern

mit Garage
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