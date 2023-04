Tunalı İnşaat wurde 1976 gegründet und 2004 in ein Familienunternehmen umgewandelt und wurde zu Tunalı İnşaat Şti. Ltd. Unser Büro befindet sich in Nikosia. Unsere Tätigkeitsbereiche umfassen Bauwesen, Klebstoffe, Dichtungsmittel und chemische Produkte sowie die Restaurierung historischer Gebäude. Wir haben in kurzer Zeit unseren Platz unter den führenden Unternehmen der Branche eingenommen, indem wir den Weltmarken Mapei, Gürallar und Stoper qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Service geboten haben. Unser Unternehmen, das im Bereich Isolierung über 3 Millionen Quadratmeter Referenz hat, wächst mit dem Ziel der Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Geschäftsqualität weiter. Unsere Vision ist es, ein Unternehmen zu sein, dem in der Branche ständig erneuert wird, das innovative, korrekte Lösungen anbietet und seine hochwertigen Dienstleistungen fortsetzt, ohne das Prinzip der Ehrlichkeit zu beeinträchtigen.