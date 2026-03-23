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Nordzypern & Georgien Etazhi

432048, г.Ульяновск, ул.Минаева, д.48А, кв.159
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2000
Auf der Plattform
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7 Monate
Sprachen
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English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Träumen Sie von einem Haus am Meer? Oder möchten Sie profitabel in Immobilien im Ausland investieren?
Die Wahl liegt bei Ihnen! Vertrauen Sie den Profis – wir wissen, wie man den Immobilienkauf einfach und zuverlässig macht.

Warum „Etazhi“ wählen?

  • Erfahrung: seit 2000 auf dem Immobilienmarkt tätig, mit umfangreicher Expertise.
  • Große Auswahl: über 340 Bauträger und 2000 Immobilien in Nordzypern und Georgien.
  • Zuverlässigkeit: wir schätzen unseren Ruf und pflegen langfristige Kundenbeziehungen.
Dienstleistungen
  • Umfassende Maklerbetreuung: wir helfen Ihnen, die perfekte Immobilie nach Ihren Anforderungen und Ihrem Budget zu finden.
  • Rechtliche Unterstützung: wir gewährleisten die rechtliche Sicherheit der Transaktion und schützen Ihre Interessen in jeder Phase.

Wir laden Sie ein, die Schönheit Nordzyperns persönlich zu entdecken! Azurblaue Küsten, warme Sonne, köstliche Küche und gastfreundliche Menschen erwarten Sie.
Beim Kauf einer Wohnung übernehmen wir Ihre Unterkunftskosten während der Besichtigungsreise.

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