Getting an education in Northern Cyprus

Über das Einwanderungsprogramm

Eine Ausbildung in Nordzypern machen

Nordzypern funktioniert nach dem britischen Bildungssystem. Große Universitäten wie die Eastern Mediterranean University, die Near East University, die Girne American University und die Final University verfügen über Dutzende von Fakultäten, die von Management über Medizin bis hin zu Luftfahrt reichen. Vor etwa 5 Jahren wurde auch die ARUCAD University of Art and Design auf der Insel eröffnet.

Mit VELES haben Sie die Möglichkeit, ein Studentenvisum zu erhalten:

- Zur Sprachkursschule

- An die Universität für ein Bachelor-, Master- oder Doktoratsstudium

*Notiz: Ein Studentenvisum wird für ein Jahr ausgestellt mit der Möglichkeit einer Verlängerung während des Studiums. Ein Studentenvisum berechtigt nicht zur Beschäftigung und kann in ein Arbeitsvisum umgewandelt werden.



