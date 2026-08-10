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Wohnimmobilien in Girne District, Nordzypern

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Kyrenia
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Catalkoy Esentepe Belediyesi
262
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
189
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
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Stockwerk 1/2
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Villa 4 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/2
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Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/4
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit stilvollem Design in einem umfassenden Komplex in Karşıyaka Karşıyaka ist eine…
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Haus 4 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 4
Fläche 259 m²
$605,927
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Wohnung in Karavas, Nordzypern
Wohnung
Karavas, Nordzypern
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Nummer in der Datenbank: 12791025
$168,232
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Penthouse 1 + 1 am Meer im Boutique-Komplex EsentepeDieses moderne Penthouse mit einem Schla…
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Wohnung 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
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Fläche 62 m²
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Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
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Schlafräume 1
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Fläche 75 m²
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Villa 3 zimmer in Chartzia, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Chartzia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
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Fläche 150 m²
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
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2-Schlafzimmer-Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool und Meer- und Bergblick in Gi…
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Wohnung 2 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 2
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Stockwerk 1/1
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Wohnung 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
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Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 65 m²
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Agios Amvrosios, Nordzypern
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Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Girne Belediyesi, Nordzypern
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Fläche 229 m²
Stockwerk 1/2
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Fläche 107 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit Schwimmbad in Nordzypern, Alsancak Girne, eines…
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Vasilia, Nordzypern
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Wohnung in Agios Epiktitos, Nordzypern
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Villa 3 zimmer in Chartzia, Nordzypern
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Chartzia, Nordzypern
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Fläche 500 m²
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Wohnung 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
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Girne Belediyesi, Nordzypern
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Wohnung 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
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Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
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Fläche 68 m²
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Villa in Trimithi, Nordzypern
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Karavas, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
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Wohnung 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 57 m²
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Möblierte Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Bahçeli, Girne Die Insel Zypern verspr…
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