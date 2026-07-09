Veles Enterprises

Dienstleistungen

Immobilien



Veles Property ltd ist eine internationale Immobilienagentur, die echte Fachleute beschäftigt, die Mitglieder der Association of Realtors of Northern Cyprus sind.

Mitarbeiter bieten eine breite Palette von Dienstleistungen im Verkauf, Kauf und Leasing von Wohn- und Nichtwohnimmobilien im Land. Das Unternehmen hat eine enge Zusammenarbeit mit zuverlässigen und großen Bauunternehmen in Zypern aufgebaut. Die Agentur bietet auch Immobilien auf der TRNC vom Sekundärmarkt an.

Unser Portfolio umfasst viele Immobilien, darunter:

Wohnungen mit einer Autorenlösung;

Luxusvillen;

Bungalow an der Meeresküste;

gemütliche Stadthäuser;

Gewerbeimmobilien.

Sie können sich mit den vorgeschlagenen Objekten auf der Website des Unternehmens vertraut machen (es gibt 2 Sprachversionen der Website für die Bequemlichkeit der Kunden - Russisch und Englisch). Da wir auf dem internationalen Markt arbeiten, werden unsere Anzeigen auf Informationsplattformen in verschiedenen Ländern der Welt platziert, so dass jeder eine Immobilie in Zypern kaufen kann.

Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, können Sie sicher sein, dass Spezialisten bestrebt sind, Ihre Wünsche so weit wie möglich zu befriedigen, ein Objekt zu finden, das Ihren Vorstellungen von Ästhetik, Komfort und Ergonomie entspricht, und einen Deal zu verständlichen Bedingungen abzuschließen. Kauf, Verkauf, Abschluss eines Mietvertrags und vieles mehr sind transparent, offiziell registriert und Sie müssen sich daher keine Sorgen darüber machen, wo Ihre Finanzen investiert werden. Neben der Immobiliensuche und Transaktionsunterstützung bieten wir eine Reihe weiterer Dienstleistungen an, einschließlich der Übersetzung aus / in alle Sprachen der Dokumentenwelt usw. Daher sind wir bereit, das Arrangement in Nordzypern auch auf schlüsselfertiger Basis zu organisieren.

Unsere Nordzypern-Eigenschaft ist über Zuverlässigkeit!



KONSULTIERUNG



Es lohnt sich, Veles Consulting zu bitten, keine kostbaren Minuten Ihres Lebens damit zu verbringen, die Gesetzgebung eines unbekannten Staates zu überwachen. Erfahrene Spezialisten beraten zu:

Erhalt von Genehmigungen zum Kauf von Immobilien durch einen Ausländer. Manager helfen nicht nur, die Liste der notwendigen Dokumente zu bearbeiten, sondern begleiten auch gerne eine Person in allen Phasen dieses Prozesses. Bei Bedarf kümmern wir uns auch um die Auswahl von Wohn- oder Geschäftsräumen für die Geschäftstätigkeit;

Neuregistrierung des Eigentums an Immobilien;

Vorbereitung von Kaufverträgen für Immobilien, Einlagenvertrag, Vertrauen mit Anwohnern;

Schlussfolgerungen des Mietvertrags der Villa usw.;

Durchführung von Kauf- und Verkaufstransaktionen von Häusern, Villen, Wohnungen, Gewerbeimmobilien, Autos;

Registrierung von Verträgen im Steuerdienst sowie deren Registrierung im Land Cadastre. Nur ein Vertrag, der in Übereinstimmung mit dem gesetzlich festgelegten Verfahren registriert wurde, schützt die Rechte des Käufers und schützt vor dem Weiterverkauf der Villa oder des Restaurants an einen Dritten oder der Ausgabe eines durch dieses Eigentum gesicherten Darlehens;

Eröffnung von Unternehmen für Ausländer und Bürger der TRNC. Dieser Artikel ist besonders beliebt, weil es in Nordzypern um loyale Steuerpolitik, Eigentumsschutz, Vertraulichkeit, mangelnde Korruptionspläne, vielversprechende Wirtschaft und mehr geht.

Eröffnung des Vereins, gemeinnützige Stiftung;

Visa



Veles Visas soll Ihnen helfen, ein Visum zu eröffnen und so schnell wie möglich in die Kultur eines anderen Landes einzutauchen. Die Vorbereitung von Dokumenten ist ein ziemlich schwieriges Ereignis, das Verantwortung und ein hohes Maß an Professionalität erfordert. Sich selbst bei der Lösung dieses Problems ohne Einbeziehung von Spezialisten zu verlassen, wird voreilig sein, da die Gefahr besteht, etwas Wichtiges zu verpassen. Wir sind bereit, Ihnen zu helfen, jeden Traum zu erfüllen und ein Visum für jedes Land zu beantragen. Möchten Sie die unglaubliche Insel Isola Bella in Italien besuchen, Tauben auf der Piazza San Marco in Venedig füttern, einen Gletscherexpress reiten oder in Thailand einen Elefanten auf dem Ozean reiten? Oder träumen Sie vielleicht davon, mit eigenen Augen zu sehen, wie im Morgengrauen riesige Ballons in der magischen Kappadokien in den Himmel steigen? Wir helfen Ihnen, Ihre Träume zu erfüllen und nicht nur ein Visum für die Schengen-Länder zu beantragen, sondern auch die Ausführung anderer Einreisegenehmigungen zu übernehmen.

Auch bei uns können Sie nicht nur unglaubliche Reisen genießen, sondern auch sich selbst verwirklichen. Vele Visas behandelt Studentenvisa und hilft jungen Menschen, Höhen in Kanada, Großbritannien, Indien, Australien und anderen Ländern der Welt zu erreichen. Ist es nicht wunderbar, die Möglichkeit zu haben, an Harvard, der Wilhelm-Universität von Westfalen, der La Sapienza-Universität von Rom und anderen renommierten Weltklasse-Institutionen zu studieren? Bei uns ist ein Visum für Studenten einfach und einfach, ohne unnötigen Papierkram und in kürzester Zeit. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen gerne über alle Funktionen des Erhalts eines Visums für eine bestimmte Ecke der Welt erzählen.

Die Zusammenarbeit mit uns ist eine Garantie für Ihren Seelenfrieden.



OURISMUS



Das Mittelmeer ist die Wiege vieler Zivilisationen, seine Wellen waschen die Küsten von 21 Staaten. Charmante mediterrane Städte, die sich an der sanften Küste des Meeres befinden, sind beliebt bei der Auswahl von Touristenzielen für aktive Reisen oder gemessene Erholung am Strand. Eines der erfolgreichsten Reiseziele ist der Tourismus nach Nordzypern. Alte Städte und Theater, malerische Landschaften, gehüllt in das Geheimnis der Legende von Rittern und Burgen der Kreuzfahrer, das Meer und Kathedralen verflechten sich auf dieser Insel und faszinieren jeden Reisenden. Hier wird jeder etwas nach seinem Geschmack finden.

Nordzypern ist ein erstaunlicher Ort, dessen Pracht niemanden gleichgültig lässt. Nur hier können Sie morgens am smaragdgrünen Ufer in einem Luxushotel aufwachen, beim Mittagessen mit riesigen Meeresschildkröten fernab der menschlichen Augen schwimmen und bei Sonnenuntergang Trost im Gebet bei der Wunschikone von Andreas dem Ersten Gerufenen finden. Nordzypern ist ein Land, das mindestens einmal im Leben einen Besuch wert ist. Wir helfen Ihnen gerne, die Schönheit zu berühren und die erstaunliche türkische Republik Nordzypern kennenzulernen.



EINWANDERUNG



Wir helfen nicht nur, ein Paket von Dokumenten für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis in Zypern zu sammeln oder die Überstellung des Kunden und seine Legalisierung im Land im Rahmen der Umsiedlung zu gewährleisten, wir bieten umfassende Unterstützung. Dazu gehört die Suche nach geeigneten Wohnungen für Miete oder Kauf, die Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung sowie eine Ausbildung für Familienmitglieder unterschiedlichen Alters, und wenn nötig, werden wir Ihnen helfen, Möbel für eine neue Villa oder ein neues Büro zu kaufen.

Wir verstehen auch, wie wichtig Zeit für eine Person ist und wie wertvoll eine Ressource im Leben ist, so dass der Antrags- und Genehmigungsprozess fern ist. Um den Manager zu kontaktieren und sogar einige Dokumente bei verschiedenen Behörden einzureichen, müssen Sie Ihr Geschäft nicht verlassen. In allen anderen Fällen führen Sie Spezialisten an der Hand zum richtigen Büro und ersparen Ihnen Papierkram und Wandern entlang der Gänge.

Wir tun mehr, als Sie von uns erwarten!

Unser Team wird auch helfen, das Geschäft zu bewegen. Es ist einfach unmöglich, auf einen solchen Schritt vorbereitet zu sein, und "das Vergnügen zu dehnen" und sich für eine lange Zeit zu bewegen, kann Geschäftsverluste verursachen, Gebühren in Eile können auch zu vielen Problemen führen. Die Dokumentation der Unternehmensverlagerung ist nicht einfach, da es notwendig ist, alle Nuancen und Feinheiten der Gesetzgebung des Gastlandes zu verstehen. Veles Immigration hat wertvolle Erfahrung und viele Fälle in seinem Arsenal, um das Geschäft reibungslos zu gestalten.



Übersetzungen



Die Übersetzung wird von professionellen Übersetzern durchgeführt, die über das notwendige Wissen auf dem Gebiet des Wissens verfügen, in dem es erforderlich ist. Die richtige Verwendung von Terminologie ist sehr wichtig. Schriftliche Übersetzung wird aus / in verschiedene Sprachen der Welt durchgeführt, die beliebtesten sind Übersetzungen ins Türkische, Russisch, Englisch. Zusätzlich zu einem solchen Service wie notarielle Übersetzung werden in einigen Fällen Dokumente von der Botschaft der Türkei zertifiziert, und die Vollmacht wird vom Gericht zertifiziert.

Veles Translation bringt auch eine Apostille auf Dokumenten der Türkischen Republik Nordzypern und Vollmachten von Drittstaatsangehörigen an, die sich im Land aufhalten.

Im Durchschnitt dauert es 2 Tage, um ein Dokument zu übersetzen, aber wenn Sie eine Übersetzung früher benötigen, sind wir bereit, sie als Teil des dringenden Übersetzungsdienstes durchzuführen. Schließlich bemühen wir uns, die Wünsche des Kunden so weit wie möglich zu erfüllen. Um eine Übersetzung des Dokuments zu bestellen, müssen Sie das Original in das Büro des Unternehmens bringen oder eine gescannte Kopie des Dokuments online senden. Darüber hinaus ist es notwendig, Reisepässe von Personen bereitzustellen, die in den Dokumenten angegeben sind (dies ist notwendig, um die Richtigkeit der Schreibweise des Nachnamens und des Namens zu überprüfen).

Zu den Dienstleistungen gehört die Interpretation. Thema und Komplexität spielen keine Rolle. Unsere Übersetzer haben die notwendigen Qualifikationen, um Ihnen bei der Organisation von Verhandlungen mit einem ausländischen Unternehmen, bei Sportveranstaltungen, Pressekonferenzen sowie bei der Bereitstellung von Übersetzungsdiensten vor den Gerichten der TRNC zu helfen.



Wir helfen Ihnen immer gerne und werden alles tun, um die Menschen im Land beratend zu unterstützen und Transfers für diejenigen durchzuführen, die ins Ausland gehen wollen, um zu studieren oder zu arbeiten, Seeleute oder Touristen.