Karavas, Nordzypern

von € 107,497

50–100 m² 15 Wohnungen

Kapitulation vor: 2024

ELITE LIFE Das Elite-Leben ist ein einzigartiger Komplex in einer ruhigen Gegend von Lapta, Nordzypern. Das Gebiet ist bekannt für seine natürliche Schönheit mit üppiger Vegetation, einer Bergkette, atemberaubenden Sandstränden und dem kristallklaren Mittelmeer. Das Projekt umfasst acht dreistöckige Blöcke mit Meer- und Bergblick. Der Komplex wird mit aller notwendigen Infrastruktur ausgestattet: Gemeinschaftspool Generator Doppelglasierte Fenster Glasverglasung des Balkons Fertige Ausgänge für die Klimaanlage Wasserspeicher Solarheizsystem Parkplatz Spielplatz Grillplatz Ökologisierung und Landschaftsgestaltung Videoüberwachung Slakbaum Alle Apartments sind vom Entwickler fertig dekoriert! Geräumiges Wohnzimmer mit Balkon Küche mit eingebauten hochwertigen Möbeln Schlafzimmer mit Einbauschränken Voll ausgestattetes Badezimmer Hochwertige Keramikfliesen auf dem Boden und an den Wänden im Badezimmer Parkettplatte in Schlafzimmern Hochwertige Sanitärinstallationen, Einbauschränke Klimaanlagenergebnisse Panoramaverglasung Besonderes Augenmerk sollte auf die Lage des Komplexes gelegt werden, da die gesamte für einen komfortablen Aufenthalt erforderliche Infrastruktur in der Nähe liegt: Supermarkt - 1 min. Apotheke - 2 min. Tankstelle - 3 min. Restaurant - 5 min. Necat British College - 15 min. Geldautomaten - 7 min. Camelot Sandstrand mit Restaurant - 10 min. Sunas Beach - 10 min. Spa-Komplex - 7 min. Das Fitnessstudio ist 7 Minuten. Mail - 10 Minuten. Gemeinde - 10 min. Bäckerei - 5 Minuten. Komplexe Lieferung - September 2024. Wohnungen zum Kauf verfügbar - 1 + 1, 2 + 1,3 + 1 Komfortables Zahlungssystem: 2000 GBP Anzahlung 50% Zahlung bei Vertragsunterzeichnung 25% Zahlung 6 Monate vor Lieferung der komplexen Zahlung ( ist monatlich alle 2 Monate vierteljährlich ) möglich 25% Zahlung für Schlüsselüberweisung Zusätzliche Information 15 Minuten Fahrt ins Zentrum von Kyrenia 30 Autominuten nach Nikosia 45 Autominuten vom Flughafen Ercan entfernt 120 Autominuten vom Flughafen Larnaca entfernt * Geteilter Pool * Generator * Geräumiges Wohnzimmer mit Balkon * Küche mit eingebauten hochwertigen Möbeln * Schlafzimmer mit Einbauschränken * Voll ausgestattetes Badezimmer * Hochwertige Keramikfliesen auf dem Boden und an den Wänden im Badezimmer * Parkettplatte in Schlafzimmern verwendet * Panoramafenster mit doppelt verglasten Fenstern * Glasverglasung des Balkons * Fertigausgänge für die Klimaanlage * Wasserspeichertank * Solarheizsystem * Parkplatz * Spielplatz * Ökologisierung und Landschaftsgestaltung