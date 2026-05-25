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Wohnkomplex Sunrise

Agios Sergios, Nordzypern
von
$427,856
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ID: 38022
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Yenibogazici Belediyesi
  • Dorf
    Agios Sergios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Sunrise ist eine moderne Wohnvilla-Entwicklung in der sehr wünschenswerten Gegend von Yeni Boğaziçi, einer der attraktivsten Küstengemeinden Nordzypern.

Yeni Boğaziçi ist bekannt für seine friedliche Atmosphäre, goldene mediterrane Strände und reiche historische Umgebungen und bietet die perfekte Balance zwischen entspanntem Wohnen und bequemem Zugang zu alltäglichen Annehmlichkeiten.

---

📍 Standort

Sunrise liegt im Herzen von Yeni Boğaziçi, in der Nähe von einigen der schönsten Strände der Insel und historischen Sehenswürdigkeiten.

Location Highlights:

🏖 Nur 1,5 km von der Mittelmeerküste
🌊 Ideal zum Schwimmen, Sonnenbaden und Wassersport
🏛 In der Nähe von Salamis Altstadt und St. Barnabas Kloster
🏫 In der Nähe von Schulen, Geschäften und täglichen Annehmlichkeiten
🚗 Einfacher Zugang zu Famagusta und anderen Teilen der Insel

---

🏡 Über das Projekt

Die Entwicklung umfasst mehr als 10.000 m2 und besteht aus modernen Villen, die für komfortable Familienleben und Urlaub genießen.

Phase 1:

🏘 20 Doppelhaushälften
🏡 4 freistehende Villen

Phase 2:

🏡 5 moderne freistehende Villen

Das Projekt kombiniert zeitgenössische Architektur, funktionale Layouts und geräumige Wohnbereiche im Freien.

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🌴 Ausstattung & Ausstattung

Bewohner profitieren von einer Reihe von Lifestyle-Einrichtungen:

🏊 Großes Freibad (20m × 10m)
🎠 Kinderspielplatz
🔥 Privater Grillplatz für jede Villa
🌿 Landschaftsgärten und Gemeinschaftsräume

Die Entwicklung soll eine entspannte und familienfreundliche Umgebung bieten.

---

✨ Projektvorteile

✔ Moderne Villa Designs
✔ Geräumiges Entwicklungsgebiet
✔ Niedrige Dichte-Community
✔ Nahe am Meer und Strände
✔ Ruhige Wohnlage
✔ Hervorragende Lebens- und Investitionsmöglichkeiten

💰 Investitionsmöglichkeiten

Mit seiner erstklassigen Lage, begrenzter Anzahl von Villen und wachsender Nachfrage nach hochwertigen Häusern in Yeni Boğaziçi bietet Sunrise eine ausgezeichnete Gelegenheit für Hausbesitzer und Investoren.

Sunrise vereint Natur, mediterranes Wohnen und modernen Komfort in einem der begehrtesten Orte Nordzyperns.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 155.0
Preis pro m², USD 2,760
Wohnungspreis, USD 427,856

Standort auf der Karte

Agios Sergios, Nordzypern

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