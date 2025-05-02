  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Wohnquartier Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$2,347
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28495
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju dvije garsonjere od po 28m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji! Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju! Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 450m2. Stanovi se nalaze na drugom spratu zgrade i posjeduju odvojen ulaz pozadi zgrade! Svaki stan dobija svoje parking mjesto ukljuceno u cijenu!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Montenegro
von
$164,636
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Budva, Montenegro
von
$89,990
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$89,194
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Podgorica, Montenegro
von
$157,264
🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   S…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Alle anzeigen Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Montenegro
von
$1,526
Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Nalazi se na drugom spratu u zgradi koja posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen