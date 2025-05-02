  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$158,438
6
ID: 28247
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

English English
Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u ulici 4. Jula u Podgorici.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade koja posjeduje dva lifta.Nalazi se u blizini novog soping centra ciji je rok zavrsetka 2026ta godina.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
von
$211,250
Wohnviertel Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$586,806
Wohnviertel Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,408
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$158,438
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$140,833
Na prodaju stan površine 48 m², smješten u zgradi Did Invest, na dobroj lokaciji, idealnoj za urbani i komforan način života.Iako kvadratura djeluje skromno, raspored prostorija je izvanredno organizovan, pa je svaki kvadrat pažljivo iskorišćen, što ovom stanu daje osjećaj prostranosti i lak…
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$73,351
Na prodaju je funkcionalna garsonjera površine 24m², smještena na IV spratu manjeg stambenog objekta u izgradnji, u naselju Zabjelo, iza Titexa.Stan ima lijepu i praktičnu strukturu, idealnu za svakodnevni život ili izdavanje. Useljenje je planirano za oktobar, što ovu ponudu čini savršenom …
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$134,965
Prodaje se stan od 46m2 na četvrtom spratu. Stan se nalazi kod Krivog Mosta, u blizini marketa Idea. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje sa trpezarijom, 2 spavaće sobe, hodnika, kupatila, terase. Stambena zgrada posjeduje lift
