  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$587
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28421
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se potpuno opremljen jednosoban stan u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na 10tom spratu zgrade od ukupnih 13 spratova!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$117,361
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Wohnanlage Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Canj, Montenegro
von
$188,548
Wohnviertel Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Bar, Montenegro
von
$211,250
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashi…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
von
$230,447
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 67–129 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der neue Wohnkomplex "ROYAL CENTRAL RESIDENCE" befindet sich im Herzen von Budva, entwickelt vom führenden Entwickler der Budva Riviera. Das Projekt zeichnet sich durch seine hervorragende Lage und sein elegantes Architekturdesign aus. Es verfügt über einen modernen Stil, geräumige Zimmer un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0
439,468
Wohnung 3 zimmer
129.0
846,667
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469,444
Prodaje se trosoban stan – 119 m² – City Kvart, Podgorica     Na prodaju prostran, luksuzno namješten trosoban stan površine 119 m², smješten u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – City Kvartu.   Struktura stana:   Prostrani dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom Tri spavaće so…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen