Hütte Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
$580,938
4
ID: 28539
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Budva

Über den Komplex

Na prodaju jedinstvena troetažna Villa u Blizikucama sa trajnim pogledom na more! Vila je ukupne kvadrature 114m2 i nalazi se na placu povrsine 230m2! Na prvom spratu je dnevna soba, kuhinja, tehnicka prostorija i unutrasnje stepenice koje vode do drugog nivoa na kom se nalaze dvije spavace sobe i kupatilo kao i hodnik sa stepenicama koje vode do treceg nivoa na kom se nalazi jos jedna soba, kupatilo i velika terasa sa panoramskim pogledom na more! Na prizemlju se takodje nalazi privatni bazen 15m2 i parking mjesto!  

Standort auf der Karte

Budva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

