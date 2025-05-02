Wohnquartier Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$645
;
7
ID: 28291
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, smjesten na sestom spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

