Wohnquartier Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$645
;
5
ID: 28248
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan na Starom Aerodromu u zgradi Venture.Stan je ukupne kvadrature 36m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
