Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Malta

;
Valletta
13
Saint Julians
8
Sliema
26
Msida
30
Zeig mehr
600 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café in Birzebbuga, Malta
Restaurant, Café
Birzebbuga, Malta
Restaurant Birzebbuga Ein geräumiges Restaurant in Birzebbuga, in einem erstklassigen Gipfel…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Fgura, Malta
Gewerbefläche
Fgura, Malta
Diese Parkgarage auf Straßenebene in Fgura bietet eine hervorragende Lage und bietet bequem …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Qormi, Malta
Geschäft
Qormi, Malta
Corner Shop Klasse 4b, 65m2, in der belebten Gegend von pulsierenden kommerziellen Hub - Qor…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
Eine 2 bis 3 Autogarage auf Ebene -2 (Freiburg) Messung: 11m x 5,20m
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xewkija, Malta
Gewerbefläche
Xewkija, Malta
Dies ist eine große Garage oder Lagerfläche unter einer neuen Entwicklung. Es kann am Erdges…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Bugibba, Malta
Gewerbefläche
Bugibba, Malta
Schlafräume 1
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein fertiges Restaurant in einem erstklassigen Bereich in B…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Geschäft in Xaghra, Malta
Geschäft
Xaghra, Malta
Dieses geräumige und vielseitige Gewerbeimmobilien befindet sich in Rabat, Victoria Gozo, UC…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Sliema, Malta
Geschäft
Sliema, Malta
Eine hervorragende Gelegenheit, ein geräumiges Gewerbeimmobilien in einem der gefragtesten G…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xaghra, Malta
Gewerbefläche
Xaghra, Malta
Es ist eine von nur zwei Garagen in der neuen Entwicklung in Victoria nicht weit vom Kranken…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Ein 190 qm Ausstellungsraum im zentralen Bereich von Attard in der Nähe aller Annehmlichkeit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Andere in Birkirkara, Malta
Andere
Birkirkara, Malta
Eine 10 Auto Garage für den privaten Gebrauch in Birkirkara
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Anzahl der Badezimmer 2
Achtung aller Unternehmer, Investoren und Unternehmer! Nutzen Sie diese erstaunliche Gelegen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Zejtun, Malta
Gewerbefläche
Zejtun, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Eine 8 Auto Straßenebene Garage in Zejtun. In einer breiten Straße und ruhigen Gegend. es ko…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Ghajnsielem, Malta
Gewerbefläche
Ghajnsielem, Malta
In Ghajnsielem, Gozo, bietet diese Verriegelungsgarage eine seltene Gelegenheit, eine geräum…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sannat, Malta
Gewerbefläche
Sannat, Malta
Eine Garage groß genug für ein Auto und ein Motorrad oder Lagerung. Es auf der -1 Ebene
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Iklin, Malta
Gewerbefläche
Iklin, Malta
Schlafräume 1
Ideal für Showroom Retail Clinics Offices Catering Cafe etc. Kann zusätzlich 2 weitere Top-F…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Ein 192 m2 großes, modern eingerichtetes Büro befindet sich in einer erstklassigen Gegend in…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Santa Venera, Malta
Gewerbefläche
Santa Venera, Malta
Eine Straßengarage mit einem kleinen Hof und einer Toilette. Ungefähr 3.6 X 13 Mt
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Ein 3 Etagen fertig Klasse 4 Geschäft in einer zentralen Gegend von Birkirkara in einem gute…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xaghra, Malta
Gewerbefläche
Xaghra, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Geschäft in bester Lage in Gozo
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Marsascala, Malta
Gewerbefläche
Marsascala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Contemporary Apartments und Penthouse für modernes Wohnen. Eine stilvolle neue Entwicklung, …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ganzer Block von Wohnungen zum Verkauf (voll möbliert) Swieqi Eine hervorragende Investitio…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Andere in San Gwann, Malta
Andere
San Gwann, Malta
Ein 2 Parkplätze in San Gwann in einem sehr zentralen Bereich
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Paola, Malta
Gewerbefläche
Paola, Malta
Schlafräume 2
Ein Apartment mit 2 Schlafzimmern und Penthouse ( eigener Luftraum) in Paola. Die Immobilie …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Naxxar, Malta
Gewerbefläche
Naxxar, Malta
Eine große 5/6 Auto Straße Ebene Garage mit einem kleinen Hinterhof. Es ist 13ft X 66ft mit …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Zabbar, Malta
Gewerbefläche
Zabbar, Malta
"Entdecken Sie diese Garagen in einer erstklassigen, zentralen Lage, die die perfekte Balanc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Tarxien, Malta
Gewerbefläche
Tarxien, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Entwicklungsblock in Tarxien steht zum Verkauf zur Verfügung und bietet eine große Inves…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Andere in Xaghra, Malta
Andere
Xaghra, Malta
Eine geräumige 2-Auto-Privatgarage ist auf der Ebene -2 verfügbar und bietet einen sicheren …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Zebbug, Malta
Gewerbefläche
Zebbug, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Zebbug Semi Commercial Garagen Klasse 5B mit Toiletten * 88sqm 500k * 104qm 600k * 119qm 800…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Senglea, Malta
Gewerbefläche
Senglea, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Dieser einzigartige Anlage-Eckblock am Meer von Senglea mit einer großen Garage mit Original…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Malta

restaurants
hotels
büros
anlageimmobilien
lagerräume
laden
Realting.com
Gehen