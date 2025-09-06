Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Sliema
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Sliema, Malta

23 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Diese Immobilie kann auf eigene Faust verkauft werden oder an ein anderes Gewerbeimmobilien …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Sliema, Malta
Büro
Sliema, Malta
Prime Office Space in Sliema: Ideal für Unternehmen und Schönheit ? Standort: Central Sliem…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Sehr helles und voll möbliertes Büro im Herzen von Sliema mit 30m2
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Last Commercial Unit der Klasse 6 mit einem Innenbereich von 200m2 in einer der besten Orte …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
SLIEMA Baracken auf einem kommerziellen Grundstück von vier Stockwerken von ca. 1300m2 auf B…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Kommerzielle Lage in einer sehr guten Lage in Sliema
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Up zu verkaufen dieses große Restaurant in einer sehr guten Lage Ideal für kommerzielle Nutzung
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Erstklassige Lage (sehr selten zum Verkauf in einer solchen Gegend zu finden) Massive Über 1…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Ein sehr gut gelegener Geschäftssitzblock bestehend aus einem großen Geschäft im Erdgeschoss…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Dieses Guesthouse in Sliema liegt weniger als 1 km vom Strand Balluta Bay entfernt und biete…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Sliema, Malta
Investition
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet auf einer der angesehensten und begehrtesten Straßen nur wenige Augenblicke vom …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Die Garage befindet sich in Ebene -2
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Eine Auswahl von 1 oder 2 Auto-Verriegelung in Sliema ab dem Preis von Eur28.500 bis Eur78.500
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fertiger Handel Prämissen geeignet für Büro oder Einzelhandel in der Nähe von Tigne Point Mi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Straßenebene Handelsprämissen mit Klasse 4 Genehmigung auf einer Hauptstraße 115 Quadratmeter
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Sliema, Malta
Büro
Sliema, Malta
Ein Sliema Duplex Büro Penthouse mit einer Terrasse und Luftraum, insgesamt 60m2 Fläche. Neu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Eine ein Auto Garage wird freigestellt
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Ein großer Duplex-Handel in bester Lage in Sliema genießen ungehinderte Meerblick.. Das Anwe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
zum Verkauf Ein bekanntes Restaurant in bester Lage mit exquisitem Meerblick und bietet eine…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
2 Auto Garage befindet sich in einem sehr gefragten Bereich in Sliema, nur wenige Gehminuten…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Office/Shop/Commercial in bester Lage in Sliema ideal für Notare, Befürworter, Massagesalon …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Sliema Sea Front - Büro, das eine Gesamtfläche von 149m2 von denen 137m2 innen und 12m2 auße…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Seltene Gelegenheit, dieses gut etablierte und fantastisch positionierte, Bar und Restaurant…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
