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Restaurants in Malta

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Restaurant, Café in Mqabba, Malta
Restaurant, Café
Mqabba, Malta
Dieses Restaurant in Mqabba bietet eine einladende Atmosphäre und verfügt über einen eigenen…
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Restaurant, Café in Qawra, Malta
Restaurant, Café
Qawra, Malta
Anzahl der Badezimmer 2
Bar und Restaurant, innen und außen für 90 Personen mit Geschäft nebenan. Küche und Bar komp…
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