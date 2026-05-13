Einwanderungsprogramme in Malta

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Staatsangehörigkeit
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Malta Malta
von
$690,000
Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
Erhaltsfrist von 12 monate
Ein goldenes Visum ist ein Residency-by-Investment-Programm, das Nicht-EU-Bürgern eine Aufenthaltserlaubnis durch eine qualifizierte Investition gewährt. Sie bietet den Zugang zum Shengen Area und einen Teil zur dauerhaften Wohn- oder Staatsbürgerschaft. Goldene Visa-Programme gewähren volle…
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