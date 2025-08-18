Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Central Region, Malta

Saint Julians
12
Sliema
22
Msida
20
Birkirkara
40
Zeig mehr
169 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Saint Julians, Malta
Gewerbefläche
Saint Julians, Malta
Schlafräume 1
Gewerbeimmobilien in bester Lage mit Blick auf das Meer 6 Sektoren insgesamt 150m2 insgesamt…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
3. Stock Geschäftsräume derzeit gebaut Abschlussdatum für Shell August 2017 Freehold
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Saint Julians, Malta
Gewerbefläche
Saint Julians, Malta
Schlafräume 1
1 Auto Erdgeschoss Garage mit 2 Fenstern zur Straße in einem Garagenkomplex in Ta' Giorni
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Balzan, Malta
Gewerbefläche
Balzan, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Balzan.......4C Lizenz 75 qm Räumlichkeiten im besten Bereich dieses Dorfes
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Eine Auswahl von 1 oder 2 Auto-Verriegelung in Sliema ab dem Preis von Eur28.500 bis Eur78.500
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
Eine halb Keller drei Auto Garage in San Gwann Garage ist 10 Kurse hoch
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fertiger Showroom 100ftx 27ft mit darunter liegendem Garagenuntergeschoss und übermäßig offe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Saint Julians, Malta
Gewerbefläche
Saint Julians, Malta
Schlafräume 1
2 Auto Garage in der Nähe von ex ITS und Corinthia San Gorg. Es befindet sich in einem halbe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Santa Venera, Malta
Investition
Santa Venera, Malta
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Vollständig frei, Ecke Palazzo in der Aquädukt-Bereich von St Venera. Es liegt in UCA (begü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Pieta, Malta
Gewerbefläche
Pieta, Malta
Schlafräume 1
Eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss in Pieta mit 3C erlaubt ca. 340m2. Derzeit als Wellness-S…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Ta Xbiex, Malta
Gewerbefläche
Ta Xbiex, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 4
Voll ausgestattetes Restaurant 100 deckt hoch exponiert Handel verfügbar für Outright-Verkau…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sliema, Malta
Gewerbefläche
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Die Garage befindet sich in Ebene -2
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Eine 3 Autostraßen-Garage mit einem Keller in Msida, die auch in einen Laden umgewandelt wer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Sliema, Malta
Büro
Sliema, Malta
Prime Office Space in Sliema: Ideal für Unternehmen und Schönheit ? Standort: Central Sliem…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
B'Kara kommerziell Premises Class 4 Ideal für Take Away mit WC und Schaft
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Balzan, Malta
Gewerbefläche
Balzan, Malta
Schlafräume 1
Derzeit im Plan, eine Wahl des Erdgeschosses Kommerzielle in einem erstklassigen Wohngebiet …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 45 m2 großes Geschäft in einem erstklassigen Bereich in Attard. Der Shop verfügt über ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Sonstige
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Dieser Gewerberaum in Msida misst ca. 110 qm und ist auf zwei Ebenen aufgeteilt. Es ist idea…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Eine große Garage von 105 ft bis 16,5 ft in bester Lage in Birkirkara. Garage ist Straßenebe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Santa Venera, Malta
Gewerbefläche
Santa Venera, Malta
Schlafräume 1
Straße 3 Auto Garage in St' Venera. Die Garage hat Fenster auf den Schacht. Länge 45ft x 10.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Msida, Malta
Büro
Msida, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Fertig gebautes Büro - Klasse 4A - in Central Msida. Freiraum 83sqm inklusive WC Fertig 19…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Gewerbeimmobilien auf 4 Etagen, Messen ca. 375m2 in einer erstklassigen Lage in Birkirkara. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Pieta, Malta
Gewerbefläche
Pieta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ladenecke in Pieta•Sehr zentral•Badezimmer
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Balzan, Malta
Investition
Balzan, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Eine seltene Gelegenheit, einen prestigiösen und imposanten PALAZZO in einem gesuchten und r…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Balzan, Malta
Gewerbefläche
Balzan, Malta
Schlafräume 1
Ausgezeichnetes Anwesen mit einem geräumigen Layout auf 2 Etagen in einem sehr guten Geschäf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 3
Commerical in einer sehr guten Lage in Mriehel mit etwa 220 qm jede Etage.•Das Anwesen befin…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Lager auf 5 tumoli von Land zum Verkauf oder Miete in einer sehr guten Lage
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Saint Julians, Malta
Gewerbefläche
Saint Julians, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Hotel, das in einem gut begehrten Bereich in St. Julians entwickelt wird, bestehend aus …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
2 Auto Garage, Basis
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Central Region

büros
anlageimmobilien
Realting.com
Gehen