  2. Malta
  3. Region Gozo
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Region Gozo, Malta

Victoria
10
44 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Kercem, Malta
Gewerbefläche
Kercem, Malta
Dieses prächtige kommerzielle Anwesen befindet sich im charmanten Dorf Kercem, ist jetzt zum…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Zebbug, Malta
Investition
Zebbug, Malta
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses seltene unumgesetzte Palazzo in Zebbug bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine Res…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Zebbug, Malta
Gewerbefläche
Zebbug, Malta
Das Hotel liegt in der ruhigen Region Zebbug Geschäftsräume. Das Grundstück ist frei
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xaghra, Malta
Gewerbefläche
Xaghra, Malta
Schlafräume 1
Sonstige
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Nadur, Malta
Gewerbefläche
Nadur, Malta
Keller 2 Auto Garage 8,5 m von 2,77 m mit zusätzlicher Lagerung von 7 bis 3m, in einem Block…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Kercem, Malta
Gewerbefläche
Kercem, Malta
Garage zum Verkauf in Kercem. Platz für 1 Fahrzeug auf Kellerebene. Kontaktieren Sie uns heute!
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xaghra, Malta
Gewerbefläche
Xaghra, Malta
Schlafräume 1
Garage/Lagerhaus auf zwei Etagen•43 x 108•430 m2• mit Toilette und Platz für Büros
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Qala, Malta
Gewerbefläche
Qala, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Zu verkaufen im schönen Dorf Qala in einem neuen Entwicklungsblock ist ein Büroraum auf Eben…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xaghra, Malta
Gewerbefläche
Xaghra, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Dieser elegante Palazzo aus dem 18. Jahrhundert dreht sich um einen großen Innenhof und biet…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xaghra, Malta
Gewerbefläche
Xaghra, Malta
Schlafräume 1
Brand new St Julians 32 Zimmer Gästehaus in Shell bis Dezember 2019 fertiggestellt, Jede Ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Ghajnsielem, Malta
Gewerbefläche
Ghajnsielem, Malta
2. Garagen auf Straßenebene oder im Keller sind durch einen Aufzug miteinander verbunden. Ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Kercem, Malta
Gewerbefläche
Kercem, Malta
Garage Space Car zum Verkauf in Kercem Standort: Kercem, Gozo, in der Nähe von Schulen, eine…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sannat, Malta
Gewerbefläche
Sannat, Malta
Eine Reihe von 1, 2 und 4 Auto Garagen auf 2 Ebenen alle teilweise fertig gestellt. Teil von…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sannat, Malta
Gewerbefläche
Sannat, Malta
Alle Garagen sind Straßenebene. • Interne Garagen müssen gemeinsamen Eingang.. Optionale Fin…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xaghra, Malta
Gewerbefläche
Xaghra, Malta
Schlafräume 1
Sonstige
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Ghajnsielem, Malta
Gewerbefläche
Ghajnsielem, Malta
Eine größere als normale 1 Auto Garagenplatz in einem Block in Ghajnsielem. Perfekt für die …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gharb, Malta
Gewerbefläche
Gharb, Malta
Schlafräume 5
Ideal für ein großes Restaurant oder ein Boutique Hotel kommt dieses dreifache Stadthaus im …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xaghra, Malta
Gewerbefläche
Xaghra, Malta
1 von 5 Garagen unter diesem atemberaubenden Block von Wohnungen. Diese Garagen werden kompl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Victoria, Malta
Gewerbefläche
Victoria, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Geschäft in bester Lage in Gozo
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Ghasri, Malta
Gewerbefläche
Ghasri, Malta
Eine Auswahl an Garagen in diesem ruhigen Block in Ghasri. Die Preise beginnen bei 29.500 fü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Victoria, Malta
Gewerbefläche
Victoria, Malta
Unglaubliche Gelegenheit!! Angeboten zum Verkauf ist dieser schöne doppelseitige Palazzo mit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Victoria, Malta
Gewerbefläche
Victoria, Malta
Anzahl der Badezimmer 2
Ein malerisches Restaurant im Herzen von Victoria, Gozo. Das Anwesen ist ein 650sqm-Haus von…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sannat, Malta
Gewerbefläche
Sannat, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Zu verkaufen in Sannat ist dieses Büro im Erdgeschoss mit Innenbereich von 89,80m2 und Außen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Xaghra, Malta
Gewerbefläche
Xaghra, Malta
Eine Reihe von Garagen mit Preisen ab 32.000 € für eine ein Auto Garage wird vollständig ver…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Qala, Malta
Gewerbefläche
Qala, Malta
Auf diesem unteren Kellergeschoss befinden sich 2 Garagen, die als Teil dieses schönen Block…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Zebbug, Malta
Gewerbefläche
Zebbug, Malta
Eine breite Palette von Garagen beginnend mit einer 1 Auto-Garage bis zu einer 4 Auto-Garage…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sannat, Malta
Gewerbefläche
Sannat, Malta
• Alle Garagen sind Straßenebene. • Interne Garagen müssen den gemeinsamen Eingang teilen. O…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Victoria, Malta
Gewerbefläche
Victoria, Malta
Schlafräume 1
4 Zimmer im Erdgeschoss in einer sehr guten Lage Ideal für einen Shop oder eine Klinik
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Nadur, Malta
Gewerbefläche
Nadur, Malta
1 von 3 Garagen unter diesem schönen Block in der Nadur Landschaft zur Verfügung. In der Näh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Fontana, Malta
Gewerbefläche
Fontana, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses erstaunliche traditionelle Gebäude besteht aus Gewerbegebiet im Erdgeschoss mit Geneh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
