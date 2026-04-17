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Gewerbeimmobilien in Paola, Malta

12 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Paola, Malta
Gewerbefläche
Paola, Malta
Schlafräume 2
Ein Apartment mit 2 Schlafzimmern und Penthouse ( eigener Luftraum) in Paola. Die Immobilie …
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Gewerbefläche in Paola, Malta
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Paola, Malta
Letzte GARAGE Verfügbare Paola Entwicklung Eine begrenzte Auswahl an Kellerniveau (-2) sind…
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Paola, Malta
Ein nach Süden ausgerichteter Showroom mit integriertem Lager, Messen über 2.000 qm, steht z…
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Paola, Malta
Tiefgarage mit 110m2. Passt 6 durchschnittliche Autos, Platz für Bad und einen Hof mit Brunn…
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Paola, Malta
Schlafräume 1
Showroom Complex / Office Block besteht aus vier Etagen und zwei Zwischenböden; mit voll bez…
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Paola, Malta
Schlafräume 1
Eine fertige Ecke Showroom in bester Lage in Paola Property ist auf 4 Etagen jedes Niveau vo…
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Paola, Malta
2 Auto Garage im Keller. Freier Halt, Schale, verkauft auf Plan und wird bis Juni 2024 bereit sein
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Paola, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Verkauf in Paola•Es ist jetzt eine neue Entwicklung verfügbar, die einen kommerziellen Berei…
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Paola, Malta
Schlafräume 1
Ein 3stöckiges Gewerbegebiet in einem arteriellen Gebiet in Paola
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Paola, Malta
Schlafräume 1
Lager / Lager im Halbgeschoss zum Verkauf Messen ca. 222qmtrs in einer sehr guten Lage in Pa…
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Paola, Malta
Schlafräume 1
Garage zum Verkauf im Herzen von Paola, fünf Minuten von der Kirche und allen Geschäften ent…
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Paola, Malta
Schlafräume 1
Eine vierstöckige Verkaufsstelle (je 68 qm), im Herzen von Paola, ist Premise voll ausgestat…
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