Gewerbeimmobilien in San Gwann, Malta

17 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
Eine tolle Catering-Möglichkeit, eine CAFETERIA/ RESTAURANT-Messung zu kaufen ca. 190 qm auf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
SAN GWANN - Große Straßenebene Garage ca. 165 qm•Direkt an einer großen Straße gelegen,•3 Ph…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Eine 2 Auto-Garage in San Gwann, inklusive Stauraum auf der Rückseite und Platz auf der Seit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
San Gwann – Luxus fertig - 8 Büros (mit Genehmigungen) auf zwei Etagen mit Mietern verkauft.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
Eine halb Keller drei Auto Garage in San Gwann Garage ist 10 Kurse hoch
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Anzahl der Badezimmer 2
Achtung aller Unternehmer, Investoren und Unternehmer! Nutzen Sie diese erstaunliche Gelegen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
kommerzieller Raum
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
FINISHED - Semi-Basement Class 4a/b – 90m2 offener Plan mit Platz für Kochnische & Badezimme…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
Ein Geschäft in San Gwann gut für eine Boutique oder ein Schreibwaren. 25 Euro täglich
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Diese geräumige Garage befindet sich in der sehr begehrten Gegend von San Gwann, ist die per…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
Ein 2 Stockwerke Geschäft sehr zentral auf der Hauptstraße von San Gwann ist jetzt zum Verka…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
Ein Werbespot in einem erstklassigen Bereich in San Gwann. Diese Unterkunft ist ca. 200m2 gr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 130 Quadratmeter großes Büro in San Gwann. Fertig, aber nicht möbliert
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
Gewerbeimmobilien ca. 4000m2 aus einem großen Showroom überholen Büroraum Lager und Keller I…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
Ein 150 qm Büro, kann aber auch ein Geschäft oder eine Klinik wird in einer geschäftigen Hau…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
2 Auto Garage, Basis
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in San Gwann, Malta
Gewerbefläche
San Gwann, Malta
Schlafräume 1
Zwei 1 Auto Garagen zum Verkauf in San Gwann.•1 x Kellergarage @ 25K und 1 x Untergeschossga…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
