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Bungalows in Malta

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Northern Region
20
Naxxar
4
Saint Pauls Bay
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25 immobilienobjekte total found
Bungalow in Iklin, Malta
Bungalow
Iklin, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Dieser freistehende Bungalow scheint ein atemberaubendes Anwesen zu sein, das Luxus mit Funk…
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großer Fully Detached Bungalow, auf einer Fläche von rund 1600 qm mit geräumigen Unterkü…
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Bungalow in Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 1.100qm voll abgelöster Bungalow mit atemberaubendem Meerblick in diesem viel gesuchten …
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Bungalow in Iklin, Malta
Bungalow
Iklin, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Bungalow in Iklin mit 4965 qm Land 8 Autos fahren in und 6 Auto Garage 4 Schlafzimmer 2 Bade…
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Bungalow in Rabat, Malta
Bungalow
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein wirklich einzigartiger Fund in Malta, ein einstöckiger Bungalow im Herzen der Landschaft…
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Bungalow in Xemxija, Malta
Bungalow
Xemxija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wardija - Ein hervorragendes Grundstück von ca. 1600qm mit Genehmigungen, einen schönen Bung…
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow in Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
San Pawl Tat-Targa, Naxxar - Ein hervorragendes modernes 4 Schlafzimmer komplett freistehend…
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Bungalow in Siggiewi, Malta
Bungalow
Siggiewi, Malta
Schlafräume 3
Ein wunderschön gelegener Bungalow mit 3 Schlafzimmern in der begehrten Gegend von Buskett, …
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses außergewöhnliche Bungalow befindet sich in einem der prestigeträchtigsten Villenviert…
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Bungalow in Mgarr, Malta
Bungalow
Mgarr, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
BIDNIJA - Dieser schöne Bungalow liegt in der Landschaft einer sehr begehrten Lage, auf eine…
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Bungalow in Swieqi, Malta
Bungalow
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Entwicklung Möglichkeit: Ultra-Rare Swieqi Freistehende Bungalow auf Massive Plot Fully Det…
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Bungalow in Marsascala, Malta
Bungalow
Marsascala, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Am Rande des Wassers in einem der prestigeträchtigsten Küsten Enklaven Maltas gelegen, präse…
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schöner Bungalow auf einem Grundstück von ca. 1000m2, in einer sehr exklusiven Villa in …
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in diesem atemberaubenden, vollständig freistehenden Bungalow in einer erstklassi…
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Ein vollständig freistehendes Drei-Zimmer-Bungalow mit Meerblick, gelegen in einer begehrten…
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Ein 3 Schlafzimmer Bungalow in Santa Maria Estate. Diese Immobilie verfügt über 3 Schlafzimm…
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Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Dieser exquisite, freistehende Bungalow liegt in unmittelbarer Nähe der atemberaubenden Stra…
$1,94M
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Bungalow in Bahar ic Caghaq, Malta
Bungalow
Bahar ic Caghaq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Hoch fertig Bungalow auf einem tumolo mit großem pool und reifen garten genießen meer und lä…
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Bungalow 7 zimmer in Naxxar, Malta
Bungalow 7 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 490 m²
Etagenzahl 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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Bungalow in Mosta, Malta
Bungalow
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
San Giacomo Schön umgebautes 4 Doppelzimmer Haus bereit zu bewegen.•Property hat auch ein Fl…
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Bungalow 19 zimmer in Mellieha, Malta
Bungalow 19 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 19
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 850 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie den unvergleichlichen Luxus dieses außergewöhnlichen Mellieha-Bungalows, geleg…
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Bungalow 10 zimmer in Mellieha, Malta
Bungalow 10 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 1
Experience luxurious Mediterranean living in Santa Maria Estate (MELLIEHA) with this spaciou…
$2,00M
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Bungalow 7 zimmer in Mellieha, Malta
Bungalow 7 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 030 m²
Etagenzahl 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
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Bungalow in Zabbar, Malta
Bungalow
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Bungalow auf 2 Tumoli am Stadtrand von Zabbar mit fernen Landblick Grundstück misst ca. 1704…
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Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
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Immobilienangaben in Malta

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