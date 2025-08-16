Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Zabbar, Malta

6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Zabbar, Malta
Gewerbefläche
Zabbar, Malta
Zabbar Halbgeschoss 2 Auto Garage mit Tür installiert
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Zabbar, Malta
Gewerbefläche
Zabbar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Große Garage/Shop Straßenebene Größe über 4 Autos und hat die gleiche Größe Keller unter dem…
Preis auf Anfrage
Investition in Zabbar, Malta
Investition
Zabbar, Malta
Schlafräume 1
Ein historischer Palazzo in Zabbar mit mehreren Zimmern umgeben einen majestätischen Innenho…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Zabbar, Malta
Gewerbefläche
Zabbar, Malta
Für den Kauf ist eine geräumige 12-Auto-Garage, perfekt für Auto-Enthusiasten oder jemand, d…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Zabbar, Malta
Gewerbefläche
Zabbar, Malta
Schlafräume 1
Eine Auswahl von 5 halben Keller Garagen ab 20.000 €. Ende Dezember 2021
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Zabbar, Malta
Gewerbefläche
Zabbar, Malta
"Entdecken Sie diese Garagen in einer erstklassigen, zentralen Lage, die die perfekte Balanc…
Preis auf Anfrage
