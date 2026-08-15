Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Wohnimmobilien
  4. Villa

Villen in Malta

;
Northern Region
85
Region Gozo
5
South Eastern Region
11
Southern Region
7
Zeig mehr
144 immobilienobjekte total found
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Einführen einer hervorragenden Villa als Immobilien zum Verkauf in Shell-Form, familienfreun…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY VILLA MIT POOL - Nur mit Excel Homes. Eine sel…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese Villa bietet Ihnen die ultimative Gelegenheit, eine Scheibe Paradies zu besitzen. Eing…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Elegante Doppelhaushälfte in Tal-Virtù, Rabat Auf einem großzügigen Grundstück von 340m2 in…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese Villa bietet Ihnen die ultimative Gelegenheit, eine Scheibe Paradies zu besitzen. Eing…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
In einer ruhigen und prestigeträchtigen Gegend von Attard gelegen, erstreckt sich diese mode…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Villa bietet Ihnen die ultimative Gelegenheit, eine Scheibe Paradies zu besitzen. Eing…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Erleben Sie Luxus leben in seinem Feinsten. Die Villa(4A) befindet sich auf einem 500m2 groß…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine komplett freistehende Villa mit schönem Land und Meerblick in einer der besten Loctions…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Diese atemberaubende 5 Schlafzimmer, 4 Badezimmer Villa bietet einen luxuriösen und geräumig…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Attard, Malta
Villa 9 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
Eine Anfrage stellen
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 700 m²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16M
Eine Anfrage stellen
Villa in Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine moderne Fully Detached Villa wurde nach hohen Standards fertig gestellt und in einer se…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxusvilla zum Verkauf Mosta In einem der begehrtesten Villenviertel von Mostas gelegen, bi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Semi-Detached Villa verkauft in Shell Form, Messen etwa 360 qm in diesem viel gesuchten Bere…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Balzan, Malta
Villa
Balzan, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Majestätische freistehende Villa mit einer Fläche von fast 1.000 qm mit beispielloser archit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 371 m²
Etagenzahl 3
Town House in Sliema
$10,69M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Eine imposante, völlig freistehende Villa in Prestigious Mensija In einer der gefragtesten …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Eine hervorragende Villa auf einem massiven Grundstück in Maltas exklusivsten Bereich. Diese…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Luqa, Malta
Villa
Luqa, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine makellos erhaltene Villa, die etwa 1000 qm misst. Die Unterkunft besteht aus einer einl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Beeindruckend gehaltene Villa in dieser prestigeträchtigen Gegend von San Pawl tat-Targa. Da…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Eine eigenständige Villa mit sieben Schlafzimmern befindet sich in der sehr wünschenswerten …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 000 m²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43M
Eine Anfrage stellen
Villa in Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Schlafräume 6
Entdecken Sie diese exquisite Ecke freistehende Villa in KAPPARA, sorgfältig nach höchsten S…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Birzebbuga, Malta
Villa
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Villa In Birzebbugia messen 5 Tumoli von Land
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine seltene Gelegenheit, eine Doppelhaushälfte zu erwerben, die in Schalenform angeboten wi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Diese außergewöhnliche Villa befindet sich in den begehrten Gärten von Monterosa und bietet …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Santa Venera, Malta
Villa
Santa Venera, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
SANTA VENERA In einer zentralen, gut zugänglichen Nachbarschaft gelegen, bietet diese beeind…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
In einem der begehrtesten Villenviertel von Melliehas liegen diese Eigenschaften auf Grundst…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Villa in Birguma verfügt über eine geräumige offene Küche, einen Wohn- und Essbereich …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Malta

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen