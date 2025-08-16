Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Msida, Malta

20 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
A Level -1 und -2 1-car Garage in Msida
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Auf der obersten Etage eines kleinen Blocks, bestehend aus nur 3 Etagen. Der Block genießt e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Eine 3 Autostraßen-Garage mit einem Keller in Msida, die auch in einen Laden umgewandelt wer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Msida - In einer ruhigen Sackgasse gelegen. Das Gebäude genießt alte Features wie die Fassad…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Eine Ecke Gewerbeimmobilie in einem erstklassigen Bereich in Msida. Bestehend aus einer 10 A…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Eine große Garage auf Straßenebene in bester Lage in Msida. Garage ist 12 Kurse hoch und bei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Ein Geschäft mit einer Größe von ca. 90m2 mit Klasse 4B Permit in einer erstklassigen Lage i…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Msida, Malta
Büro
Msida, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Fertig gebauter Duplex-Büro im Zentrum von Msida. Über 130m2 offene Fläche verteilt zwische…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Auf Erdgeschoss und in einem zentralen Bereich in Msida ist diese Marke neu 35 m2 Klasse 4b …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Msida, Malta
Büro
Msida, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Fertig gebautes Büro - Klasse 4A - in Central Msida. Freiraum 83sqm inklusive WC Fertig 19…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Ein Geschäft mit einer Größe von ca. 72m2 mit Klasse 4B Permit in bester Lage in Msida. Pote…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Diese voll fertige Geschäftseinheit bietet eine fantastische Gelegenheit für Unternehmen, di…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Dieser Gewerberaum in Msida misst ca. 110 qm und ist auf zwei Ebenen aufgeteilt. Es ist idea…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Einzelhandelsgeschäft im Erdgeschoss, bestehend aus 172 qm, befindet sich in der Mitte d…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Handelsplatz in einer der verkehrsreichsten Straßen auf der Insel. Die Anlage befindet sich …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
PRIME CENTRAL LOCATION Großlager in Msida zum Verkauf - IDEAL FOR STORAGE IN CENTRAL LOCATIO…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Handelsprämissen in einem belebten Bereich B' Kara Grenzen von Imsida. WC und Hof
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
B'Kara kommerziell Premises Class 4 Ideal für Take Away mit WC und Schaft
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Eine große Website, die derzeit als Showroom verwendet wird. Die Unterkunft hat auch Parkplä…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Msida, Malta
Gewerbefläche
Msida, Malta
Schlafräume 1
Ein Standort für die Entwicklung von caimatley 140sqms, in bester Lage in Msida. Bewilligt i…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
