Gewerbeimmobilien in Gzira, Malta

9 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
Diese charmante Garage ist eine perfekte Gelegenheit für diejenigen, die extra Stauraum oder…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
Neu gebaute große 6 Auto Garage in der Nähe von Kappara Kreisverkehr. Fertig einschließlich …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Klasse 4 kommerzielle Outlet in bester Lage in einer Hauptstraße in Gzira mit einer Grundstü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
Schlafräume 1
1 Auto Garage befindet sich in Gzira Ebene -1. Hohe Decke. Freier Dienstleistungsverkehr
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Diese beiden Geschäftseinheiten bieten eine spannende Gelegenheit für Unternehmen, die einen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
VERKAUFEN IN GZIRA•Diese Garage auf Straßenebene ist eine ideale Option für diejenigen, die …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
Eine 2 bis 3 Autogarage auf Ebene -2 (Freiburg) Messung: 11m x 5,20m
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
Schlafräume 1
Eine neue Entwicklung bestehend aus einer kommerziellen Einheit der Klasse 4 A im Erdgeschos…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Gzira, Malta
Gewerbefläche
Gzira, Malta
Ein Gewerbeimmobilie auf Rue DArgens, Gzira mit einer Klasse 4 Genehmigung. Dieses 160 m2 gr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
