Gewerbeimmobilien in South Eastern Region, Malta

Valletta
16
Paola
9
Zejtun
7
Marsascala
6
Gewerbefläche in Birgu, Malta
Gewerbefläche
Birgu, Malta
Schlafräume 1
Ein Restaurant am Ufer der Birgu zum Verkauf, Innenbereich ca. 100 Quadratmeter, Außenfläche…
Preis auf Anfrage
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Ein großer Palazzo, der rund 300m2 in einem Prime-Bereich in Valletta misst Dies wird auf 5 …
Preis auf Anfrage
Investition in Tarxien, Malta
Investition
Tarxien, Malta
Schlafräume 2
Ein historischer Palast im Herzen von Hal Tarxien, bestehend aus vier Abschnitten der linke …
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Paola, Malta
Gewerbefläche
Paola, Malta
Schlafräume 1
Lager / Lager im Halbgeschoss zum Verkauf Messen ca. 222qmtrs in einer sehr guten Lage in Pa…
Preis auf Anfrage
Investition in Floriana, Malta
Investition
Floriana, Malta
Schlafräume 1
Bürogebäude in einem erstklassigen Bereich in Floriana Preis ist für das Gebäude wie ein Ext…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Tarxien, Malta
Gewerbefläche
Tarxien, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Wert veiwing wie es ist eine hintere Garage zu finden, wo Sie 4 Autos Ihrer Wahl ausnehmen k…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Zejtun, Malta
Gewerbefläche
Zejtun, Malta
Schlafräume 1
Diese einzigartige Eigenschaft wurde als Tierfarm mit 2 Zimmern und einem großen Garten Gesa…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Senglea, Malta
Gewerbefläche
Senglea, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Dieser einzigartige Anlage-Eckblock am Meer von Senglea mit einer großen Garage mit Original…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Tarxien, Malta
Gewerbefläche
Tarxien, Malta
Keller geräumige ein Auto Garage mit Abstellraum. Freier Dienstleistungsverkehr
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Marsa, Malta
Gewerbefläche
Marsa, Malta
Schlafräume 1
Site zur Entwicklung von Showroom/ Büros/ Garagen
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Xghajra, Malta
Gewerbefläche
Xghajra, Malta
1 Auto, 2 Auto und 3 Auto-Garagen sind Teil eines neuen Blocks in Xghajra. Bis September 202…
Preis auf Anfrage
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Ein wunderschöner Palazzo in einer erstklassigen Gegend in Valletta. Das Anwesen befindet si…
Preis auf Anfrage
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Einzigartige Boutique Hotel im besten Teil von Valletta die aktuelle Kulturhauptstadt Europa…
Preis auf Anfrage
Investition in Floriana, Malta
Investition
Floriana, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
In einem der besten Gegenden von Furjana befindet sich dieser wirklich einzigartige Palazzo …
Preis auf Anfrage
Investition in Floriana, Malta
Investition
Floriana, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Ein großartiger Palazzo in 25 Zimmern, ideal für Boutique-Hotels. Erlaubt, sich weiter zu erweitern
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Xghajra, Malta
Gewerbefläche
Xghajra, Malta
Schlafräume 1
Das Hotel liegt in Xghajra Semi Keller 4 Auto Garage + Parkplatz vor. Die Garage umfasst kle…
Preis auf Anfrage
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Neu auf dem Markt ein großer Palazzo in einer erstklassigen Gegend in Valletta. Das Anwesen …
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Senglea, Malta
Gewerbefläche
Senglea, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Große Straßenebene Garage mit extra hoher Decke (Seafront) , tolle Lage (ideal als Restauran…
Preis auf Anfrage
Büro in Valletta, Malta
Büro
Valletta, Malta
Erdgeschossbüro in bester Lage in Valletta bestehend aus dem Hauptbüroraum, einer Toilette, …
Preis auf Anfrage
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Auf einer der begehrtesten Straßen der Hauptstadt befindet sich dieser unumgesetzte Palazzo,…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Valletta, Malta
Gewerbefläche
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Die Garage ist ein Erdgeschoss innerhalb eines Garagenkomplexes, der als Garage oder Abstell…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Valletta, Malta
Gewerbefläche
Valletta, Malta
Schlafräume 1
BARGAIN - VALLETTA Office/Shop im Erdgeschoss, befindet sich in einem sehr geschäftigen Teil…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Senglea, Malta
Gewerbefläche
Senglea, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein kleines süßes Geschäft in Senglea.•Messen 9.5ft breit um 22ft tief, in einer guten Lage.…
Preis auf Anfrage
Investition in Zejtun, Malta
Investition
Zejtun, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Einzigartiges Palazzino in einem UCA-Bereich in Zejtun. Mit einem Fußabdruck von 200 qm und …
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Marsa, Malta
Gewerbefläche
Marsa, Malta
Schlafräume 1
Website für kommerzielle Zwecke entwickelt werden. Site ist ca. 5177sqm (wirklich ist es etw…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Paola, Malta
Gewerbefläche
Paola, Malta
Schlafräume 1
Garage zum Verkauf im Herzen von Paola, fünf Minuten von der Kirche und allen Geschäften ent…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Paola, Malta
Gewerbefläche
Paola, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Verkauf in Paola•Es ist jetzt eine neue Entwicklung verfügbar, die einen kommerziellen Berei…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Tarxien, Malta
Gewerbefläche
Tarxien, Malta
Eine 1 Auto Straße Ebene Garage in Tarxien, es wird freigestellt verkauft
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Fgura, Malta
Gewerbefläche
Fgura, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Kommerzielle Prämissen ca. 250qm hoch sichtbar, um Handel bestehend aus Büro im Erdgeschoss …
Preis auf Anfrage
Investition in Senglea, Malta
Investition
Senglea, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Entdecken Sie den Charme dieses außergewöhnlichen dreistöckigen Palazzino, das sich in einem…
Preis auf Anfrage
