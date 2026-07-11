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Gewerbeimmobilien in Hamrun, Malta

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Gewerbefläche in Hamrun, Malta
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Hamrun, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Diese einzigartige Gelegenheit einer traditionellen, teilweise umgebauten Maisonette ideal a…
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Hamrun, Malta
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Sehenswürdigkeiten Lage ein Eckplatz 200mqm geeignet für Showroom und Überholungsbüros und d…
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Eine Auswahl an Commercial Shops in einer Top-Loaction in Hamrun. Guter Handel
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Auswahl von 5 Einzelhandelsräumen in der High Street Hamrun.•Auf Plan - Teil eines neuen Ges…
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Hamrun, Malta
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Ein sehr großer Shop in Hamrun in einer erstklassigen Gegend. Es verfügt über ein Büro auf d…
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