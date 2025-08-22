Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Swieqi, Malta

11 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Schlafräume 1
2 Gewerberäume in einem sehr prestigeträchtigen Block im Herzen von Swieqi, ein Class 4 A Of…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Schlafräume 1
Eine halb Keller geräumige 2 Auto Garage mit hoher Decke Garage ist sehr gut gelegen und wir…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Schlafräume 1
Ein Geschäft 4 B-Klasse in Swieqi Grenze zu Ibragg. Ideal für ein Büro, einen Schönheitssalo…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Eine Auswahl von 1 oder 1,5 Auto Garagen zum Verkauf in einer ruhigen Straße in Swieqi. Gara…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
4 Auto Garage im Zentrum von Swieqi mit Wasser und Strom installiert mit Steckdosen und Flut…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Schlafräume 1
Eine große Semi Keller Garage fit 4 Autos
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Schlafräume 1
Eine kommerzielle Prämisse in einer erstklassigen Lage von Ta l-Ibragg mit Klasse 4B erlaubt…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Eine Auswahl von 2 Auto-Garagen zum Verkauf in einer ruhigen Straße in Swieqi. Garagenkomple…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Schlafräume 1
Verkauf in Swieqi•Erhältlich im Keller ist diese 1 Auto-Garage mit einer Gesamtfläche von 15…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
8 Auto-Garage wird fertig verkauft, einschließlich Elektrotür, Strom und Wasser, Wasserspeicher
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Schlafräume 1
Eine 8 Auto Garage, die einem Block von 5 Einheiten in Swieqi
Preis auf Anfrage
