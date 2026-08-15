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Valletta
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Saint Julians
83
Sliema
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Msida
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2 293 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Sliema 3-Zimmer Erdgeschoss Maisonette auf Plan Eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine 3-Zim…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Marsascala, Malta
Wohnung 4 Schlafzimmer
Marsascala, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Marsascala geräumige 4-Zimmer-Wohnung in Bella Vista. Neu auf dem Markt! Eine geräumige 4-Zi…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
In einer der begehrtesten Wohngegenden Birkirkaras gelegen, bietet dieses helle und luftige …
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 Schlafzimmer in Xewkija, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Xewkija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
XEWKIJA APARTMENTS MIT GEMEINSCHAFTSPOLITIK Eine aufregende neue Wohnanlage in Xewkija biete…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Sliema 3-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf auf Plan. Geräumiges, schönes Layout und in einem sehr…
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Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein schönes Penthouse im 3. Stock für lange Zeit in Zebbug Malta. Es besteht aus Küche / Ess…
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Zum Verkauf auf Plan 2-Zimmer Penthouse in Sliema Eine fantastische Gelegenheit, sich ein m…
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Wohnung in Swieqi, Malta
Wohnung
Swieqi, Malta
Moderne Wohnung zum Verkauf in Swieqi In einem begehrten Wohngebiet von Swieqi gelegen, ist…
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Penthouse in Mgarr, Malta
Penthouse
Mgarr, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ready-to-Move-In in Penthouse im schönen Mgarr Entdecken Sie dieses außergewöhnliche Pentho…
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Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Penthouse wird fertig verkauft, ohne Türen und Badezimmer. Es besteht aus einer g…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Siggiewi, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Siggiewi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schönen 2-Zimmer-Wohnungen mit einem großen offenen Wohnbereich in der Küche, die zu d…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl an Wohnungen am Stadtrand der Zurrieq Mess-App 90 qm. Das Projekt wird voraussi…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Gwann, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Gwann, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Maisonette-Wohnung Welcoming Eingang Layout und mit einer separaten Küche und Wohnbereichen…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tarxien, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tarxien, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses 3-Schlafzimmer, 1 Badezimmer Erdgeschoss-Wohnung in Tarxien, Malta, ist eine erschwin…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Munxar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Munxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf Elegante 3 Schlafzimmer Residence in Xlendi, Gozo Entdecken Sie raffinierte Küst…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marsascala, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marsascala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne Wohnung mit 1 Schlafzimmer, die auf einen Hof und ein weiteres Schlafzimmer füh…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marsascala, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marsascala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Maisonette befindet sich in der malerischen Stadt Marsas…
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Penthouse in Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Luxus-PENTHOUSE mit atemberaubendem Meerblick in Nadur, Gozo In einem der begehrtesten Gege…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Santa Venera, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Santa Venera, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Santa Venera Apartments bieten komfortable und praktische Wohnräume mit ein und zwei S…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl von 2/3 Schlafzimmer Maisionettes in Birkirkara. Sehr zentral und in der Nähe a…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Geräumige Maisonette zum Verkauf in Mosta 174sq m Dieses geräumige Erdgeschoss-Maisonette b…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Einführung einer Immobilie zum Verkauf in Mosta: ein 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Maisonette…
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Penthouse in Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3-Zimmer-Penthouse befindet sich in einer ausgezeichneten Gegend von Ta Giorni St Julian…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gharghur, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gharghur, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer-Wohnung ist jetzt auf dem neuen auf dem Markt und …
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Mosta Geräumige 1-Schlafzimmer + 1 Studie Penthouse mit Blick auf das Land New PH in einem …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Qormi, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Auf der Suche nach einem geräumigen und modernen Wohnraum in Qormi? Diese 3 Schlafzimmer, 2 …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Valletta, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Valletta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Verkauf: Exquisite Wohnung in Sought-After Bereich Central Valletta Dieses atemberaubende, …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Drei Wohnungen, die fertig verkauft werden, ohne Türen und Badezimmer werden in dieser schön…
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Penthouse in Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Modernes Penthouse zum Verkauf auf Plan in einem begehrten Bereich von Msida, bietet ein ger…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marsascala, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marsascala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine neue Entwicklung, zentral im Herzen von Kappara gelegen. Alle Wohnungen werden fertig v…
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