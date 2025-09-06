Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Birkirkara, Malta

40 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Vollständig fertige Straße Geschäft mit darunter Keller befindet sich auf einer belebten Hau…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fertiger Showroom 100ftx 27ft mit darunter liegendem Garagenuntergeschoss und übermäßig offe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Sonstige
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Gewerbeimmobilien zu verkaufen in Schalenform von 50qm. Aktuelle Genehmigungen für Büros (de…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Eine 550qm kommerzielle Prime Site im kostbarsten Geschäftsbereich von Birkirkara/Balzan. Er…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Ein großes Lager, das auch für den Einzelhandel im besten Teil von Imriehel Industrial Estat…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
großer offener Plan im besten kommerziellen Bereich für die Auto-Showrooms und dass seine is…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
3. Stock Geschäftsräume derzeit gebaut Abschlussdatum für Shell August 2017 Freehold
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
2 Auto Garagen zum Verkauf in Birkirkara Central.•1 Auto Garage und 2 Auto Garage.•kann sepa…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
großer offener Plan im besten kommerziellen Bereich für die Auto-Showrooms und dass seine is…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Garage - 126 qm•frei•Stammteile - 5k
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Neue große kommerzielle Prämissen bestehend aus Straßenebene Lager unter Garage Keller Ebene…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Gewerbeimmobilien auf 4 Etagen, Messen ca. 375m2 in einer erstklassigen Lage in Birkirkara. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
B'Kara - Keller 4 Auto Garage verkauft bereits fertig, einschließlich auch einen Schacht
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Gewerbeklasse 4 Gebäude mit 3 Etagen (53qm auf jeder Etage) in Birkirkara Zentrum zum Verkau…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Eckgeschäft in einem Wohngebiet auf 2 Ebenen aufgeteilt und mit einer großen umliegenden Ter…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Birkirkara Commercial ideal für ein Büro oder jede andere Art von Geschäftsgebrauch
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Eine Klasse 4B-Shop in Birkirkara. Die Entwicklung wird im Januar 2023 beginnen. Fertigstell…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Ein 192 m2 großes, modern eingerichtetes Büro befindet sich in einer erstklassigen Gegend in…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Eine 35 m2 große kommerzielle Prämisse mit Klasse 4B erlauben in bester Lage in Birkirkara, …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem erstklassigen Bereich von Birkirkara Messen 70sqm der…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Eine große Garage von 105 ft bis 16,5 ft in bester Lage in Birkirkara. Garage ist Straßenebe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Gewerbeimmobilien im Erdgeschoss zum Verkauf in einem zentralen Bereich in B'Kara. Voll ausg…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Eine Auswahl von 9 Etagen Büroflächen zum Verkauf in einer brandneuen Entwicklung in einem s…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Beide Garagen sind in der Nähe von Eurosport und haben ein Up und Over Door. Garage 1: 32ft …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Sonstige
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Ein Lagerbüro Showroom in einer der besten Straßen in Mriehel Dieses Anwesen verfügt über ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem erstklassigen Bereich von Birkirkara Messen 70sqm der…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Ein 3 Etagen fertig Klasse 4 Geschäft in einer zentralen Gegend von Birkirkara in einem gute…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Birkirkara, Malta
Gewerbefläche
Birkirkara, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem erstklassigen Bereich von Birkirkara Messen 70sqm der…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
