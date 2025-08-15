Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Zurrieq, Malta

6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Zurrieq, Malta
Gewerbefläche
Zurrieq, Malta
Dieses atemberaubende Anwesen im malerischen Dorf Zurrieq verfügt über eine geräumige 2 Auto-Garage,
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Zurrieq, Malta
Gewerbefläche
Zurrieq, Malta
Schlafräume 1
Basis 1 Autoverriegelung Garage in einem sehr guten Bereich in Zurrieq Freehold
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Zurrieq, Malta
Gewerbefläche
Zurrieq, Malta
Schlafräume 1
33 Garagen mit 1 Auto oder 2 Auto im Keller. Fertigstellung bis April 2021
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Zurrieq, Malta
Gewerbefläche
Zurrieq, Malta
Einführung der perfekten Ergänzung zu Ihrem Traumhaus - eine geräumige Zwei-Auto-Garage! Auf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Zurrieq, Malta
Gewerbefläche
Zurrieq, Malta
Schlafräume 1
Basis 2 Autoverriegelung Garage in einem sehr guten Bereich in Zurrieq Freehold
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Zurrieq, Malta
Gewerbefläche
Zurrieq, Malta
Eine 8/10 Autogarage in Zurrieq mit Strom. Es wird FREEHOLD verkauft
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
