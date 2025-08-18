Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Northern Region, Malta

91 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
2 Gewerbegaragen stehen ab März 2020 zur Verfügung. Der eine befindet sich in einer Hauptstr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Mosta, Malta
Investition
Mosta, Malta
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses großartige Palazzino in Mosta bietet über 400m2 Platz, darunter einen 200m2 großen Ga…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Saint Pauls Bay, Malta
Gewerbefläche
Saint Pauls Bay, Malta
Schlafräume 1
Ein 74,25m2 großes Geschäft in einem gesuchten neuen Entwicklungsgebiet in St Paul's Bay. Im…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Bahar ic Caghaq, Malta
Gewerbefläche
Bahar ic Caghaq, Malta
4 Auto Garage mit Bad und Dusche
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Mosta Industrial Centre. 600 SQM Commercial Space. Klasse 4A. Erster, zweiter und dritter St…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Eine Auto-Halbgeschoss-Garage, befindet sich in einem erstklassigen Bereich in Mosta
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Naxxar, Malta
Gewerbefläche
Naxxar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine 10 Auto Straßenebene Garage in einer ruhigen Straße in Naxxar mit einer Rampe in der Fr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Saint Pauls Bay, Malta
Gewerbefläche
Saint Pauls Bay, Malta
Schlafräume 1
Ein Geschäft in einem erstklassigen Bereich in St Paul s Bay Klasse 4 Permits in Hand Das An…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Qawra, Malta
Gewerbefläche
Qawra, Malta
ZU VERKAUFEN: Prime Class 4B Commercial Space im Herzen von Qawra Preis: 250.000 (in Schale…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mellieha, Malta
Gewerbefläche
Mellieha, Malta
Schlafräume 1
Sonstige
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Qawra, Malta
Gewerbefläche
Qawra, Malta
Schlafräume 1
Tolle d cor Lebensmittelpreise Unterhaltung Menschen alles, was Sie für eine Catering-Einric…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Ein neu gebauter Shop/Angebot/Klinik in bester Lage in Mosta. Das Anwesen ist mit Badezimmer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Ein sehr großes Lager mit ca. 1300 qm, aufgeteilt auf 3 Ebenen in einer sehr guten Lage in Mosta
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Schlafräume 1
Ein Geschäft 4 B-Klasse in Swieqi Grenze zu Ibragg. Ideal für ein Büro, einen Schönheitssalo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Qawra, Malta
Gewerbefläche
Qawra, Malta
Schlafräume 1
Eine Auswahl an fertig gebauten Keller Garagen in Qawra. 1 bis 3 Auto-Garagen-Optionen sind …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mellieha, Malta
Gewerbefläche
Mellieha, Malta
Schlafräume 1
Ein ganzer Block bestehend aus 2 halben Kellergeschäften A B 2 Wohnungen auf Erdgeschoss 2 W…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Bugibba, Malta
Gewerbefläche
Bugibba, Malta
Schlafräume 1
Ein geräumiger Eckshop mit Klasse 4C ermöglichen ideal für einen Snackbar Grocer oder einen …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Qawra, Malta
Gewerbefläche
Qawra, Malta
Gelegen in der ruhigen Gegend von Qawra a 13 Car plus Garage mit WC und Hinterhof mit 3 Phas…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Schlafräume 1
Eine 8 Auto Garage, die einem Block von 5 Einheiten in Swieqi
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Qawra, Malta
Gewerbefläche
Qawra, Malta
Schlafräume 1
Ein Eckgeschäft in Qawra ,CLASS 4B mit einer Fläche von ca. 16 qm im Inneren und einer Terra…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
4 Auto Garage im Zentrum von Swieqi mit Wasser und Strom installiert mit Steckdosen und Flut…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Swieqi, Malta
Gewerbefläche
Swieqi, Malta
Eine Auswahl von 1 oder 1,5 Auto Garagen zum Verkauf in einer ruhigen Straße in Swieqi. Gara…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Corner Shell Commercial Premises in einer halbindustriellen Zone befindet sich in einem klei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Saint Pauls Bay, Malta
Gewerbefläche
Saint Pauls Bay, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Handelsüblich in Schalenform für Klasse 4 mit 200 Stück
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Bugibba, Malta
Gewerbefläche
Bugibba, Malta
Schlafräume 1
Eine zentral gelegene Klasse 4 (Klasse 4C) Geschäftsräume in einem erstklassigen Bereich von…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Saint Pauls Bay, Malta
Gewerbefläche
Saint Pauls Bay, Malta
Schlafräume 1
Dies ist ein Eck-Handelsraum von 39 qm und hat eine Höhe von 13 Fuß mit Strom 4B erlaubt (au…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
3 Etagen von Gewerbegaragen und Showrooms. 1 Etagen-Laden-Garages, 1 Boden-Parkplätze. Noch …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Gharghur, Malta
Büro
Gharghur, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Büroraum in bester Lage in Gharghur
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Rabat, Malta
Gewerbefläche
Rabat, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Rabat - Beeindruckende Bürofläche befindet sich im ersten Stock in einem exklusiven Einkaufs…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Qawra, Malta
Gewerbefläche
Qawra, Malta
Eine 1 + halb Keller Auto Garage mit Fenster in Qawra
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

