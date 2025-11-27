Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Valletta, Malta

anlageimmobilien
9
15 immobilienobjekte total found
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Ein großer Palazzo, der rund 300m2 in einem Prime-Bereich in Valletta misst Dies wird auf 5 …
Gewerbefläche in Valletta, Malta
Gewerbefläche
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Ein Restaurant in einer erstklassigen Gegend in der Hauptstadt von Valletta mit sehr gutem D…
Gewerbefläche in Valletta, Malta
Gewerbefläche
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Die Garage ist ein Erdgeschoss innerhalb eines Garagenkomplexes, der als Garage oder Abstell…
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Eine Ecke Palazzino in einer der besten Gegenden von Valletta. Mehr als 600m2 auf 3 Etagen, …
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Dieser wirklich einzigartige Palazzo befindet sich in einer der besten Gegenden von Valletta…
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Einzigartige Boutique Hotel im besten Teil von Valletta die aktuelle Kulturhauptstadt Europa…
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Neu auf dem Markt ein großer Palazzo in einer erstklassigen Gegend in Valletta. Das Anwesen …
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Unkonvertierter Palazzo befindet sich im Zentrum des kommerziellen Teils des Zentrums von Va…
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Ein wunderschöner Palazzo in einer erstklassigen Gegend in Valletta. Das Anwesen befindet si…
Büro in Valletta, Malta
Büro
Valletta, Malta
Erdgeschossbüro in bester Lage in Valletta bestehend aus dem Hauptbüroraum, einer Toilette, …
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Auf einer der begehrtesten Straßen der Hauptstadt befindet sich dieser unumgesetzte Palazzo,…
Gewerbefläche in Valletta, Malta
Gewerbefläche
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt befindet sich in einer der Hauptstraßen im Herzen der historischen Stadt Valletta. Be…
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Ein unumgesetzter 518qm Palazzo im Herzen von Valletta. Prime Location. Ideal für ein Boutiq…
Gewerbefläche in Valletta, Malta
Gewerbefläche
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Werbespot in Valletta. Das Anwesen verfügt über eine komplette Restaurantgenehmigung, Kl…
Gewerbefläche in Valletta, Malta
Gewerbefläche
Valletta, Malta
Schlafräume 1
BARGAIN - VALLETTA Office/Shop im Erdgeschoss, befindet sich in einem sehr geschäftigen Teil…
