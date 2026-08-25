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Gewerbeimmobilien in Qormi, Malta

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44 immobilienobjekte total found
Geschäft in Qormi, Malta
Geschäft
Qormi, Malta
Corner Shop Klasse 4b, 56m2, in der belebten Gegend von pulsierenden kommerziellen Hub - Qor…
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Gewerbefläche in Qormi, Malta
Gewerbefläche
Qormi, Malta
Prime Industrial Einheit zum Verkauf - Ideal für Warehouse oder Garage Dieses vielseitige Ge…
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Investition in Qormi, Malta
Investition
Qormi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Magnificent 340 Jahre alt, 3 Geschichte Stadthaus in Qormi Dorfkern. 17 Zimmer, zentraler In…
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Lager in Qormi, Malta
Lager
Qormi, Malta
Ein geräumiges Industrielager im gesuchten Hal Qormi Industriegebiet. Die Immobilie erstreck…
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Lager in Qormi, Malta
Lager
Qormi, Malta
Gewerbeimmobilien/Warehouse (460 qm) in Handaq Industrial Zone. Corner Property, Massive Pla…
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Gewerbefläche in Qormi, Malta
Gewerbefläche
Qormi, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Qormi | UCA Gebiet | Freier Besitz mit einer Höhle des Mannes Geräumige 5-Auto-Garage und zu…
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TekceTekce
Gewerbefläche in Qormi, Malta
Gewerbefläche
Qormi, Malta
Eine 1 Auto Garage wird in Schalenform verkauft. In sehr zentraler Lage in Qormi und in der …
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Gewerbefläche in Qormi, Malta
Gewerbefläche
Qormi, Malta
Schlafräume 1
Eine Auswahl von 3 Geschäftsräumen in einem neuen Entwicklungsgebiet in Qormi mit Klasse 4B …
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Gewerbefläche in Qormi, Malta
Gewerbefläche
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
QORMI - Dieses ehemalige Gewerbeobjekt in der U.C.A bietet grenzenloses Potenzial für Ihre D…
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Geschäft in Qormi, Malta
Geschäft
Qormi, Malta
Corner Shop Klasse 4b, 65m2, in der belebten Gegend von pulsierenden kommerziellen Hub - Qor…
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Gewerbefläche in Qormi, Malta
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Qormi, Malta
Schlafräume 1
Eine Garage in einem sehr erstklassigen Bereich in Qormi. Diese Eigenschaft besteht aus eine…
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Gewerbefläche in Qormi, Malta
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Qormi, Malta
Qormi - Eine Garage von ca. 90 Quadratmetern, entworfen, um vier Autos unterzubringen und al…
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Gewerbefläche in Qormi, Malta
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Qormi, Malta
Diese außergewöhnlich geräumige Garage in Qormi steht zum Verkauf und misst etwa 20 Fuß mal …
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Lager in Qormi, Malta
Lager
Qormi, Malta
Anzahl der Badezimmer 4
Kommerzielle Website in sehr guter Lage - Central Business District, W60xL60 Es besteht aus …
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Lager in Qormi, Malta
Lager
Qormi, Malta
Ein massives Lager, das etwa 3000 qm in einer erstklassigen Lage in Qormi misst
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Lager in Qormi, Malta
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Qormi, Malta
Handaq Neue Ecklager im ruhigen Industriegebiet zum Verkauf. - Ungefähr 950qm.(150qm extra o…
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Qormi, Malta
Schlafräume 1
Eine Ecke kommerzielle Messen ca. 300qms, befindet sich in einem erstklassigen Bereich in Qo…
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Qormi, Malta
Schlafräume 1
Gewerbelager in einer sehr guten Lage in Qormi Messung etwa 8,28 mtrs um 44,10 mtrs
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Qormi, Malta
Schlafräume 1
Garage mit 21 Fuß x 84 Fuß Straßenebene
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Lager in Qormi, Malta
Lager
Qormi, Malta
Ein Lager in Handaq
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Qormi, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Massive Shop mit Genehmigungen in einer ausgezeichneten kommerziellen Website. Erdgeschoss 2…
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Qormi, Malta
Eine hervorragende Gelegenheit, eine geräumige Garage auf Straßenebene in einem bequemen Ber…
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Gewerbefläche in Qormi, Malta
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Qormi, Malta
In einem geschäftigen und schnell wachsenden Viertel von Qormi gelegen, erstreckt sich diese…
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Qormi, Malta
Geräumige Halbbasis 6-Car Garage in Prime Qormi Standort Eine ausgezeichnete Investitionsmö…
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Qormi, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Dieser geräumige Showroom bietet in einem der strategischsten und hochsichtsreichsten Vierte…
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Qormi, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine große Garage, die 8 Autos mit einem kleinen Hof und WC im Industriebereich aufnehmen ka…
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Investition in Qormi, Malta
Investition
Qormi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Qormi (San Gorg Area) - Einer der Art Grand Palazzo voller Affresci, befindet sich im Herzen…
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Qormi, Malta
Semi Keller Garage an einer erstklassigen Lage in Hal Qormi
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Investition in Qormi, Malta
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Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein One-of-a-Kind 15th-Century Palazzo in Qormi Ein seltenes Stück Maltesisches Erbe In der…
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Qormi, Malta
Schlafräume 1
Fabrik befindet sich in Handaq Industrial Area.5300m Platz.4 plus 1 Luftraum
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