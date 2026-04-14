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Gewerbeimmobilien in Birzebbuga, Malta

8 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Birzebbuga, Malta
Gewerbefläche
Birzebbuga, Malta
Eine große 10 Auto Garage in einem sehr guten Bereich in Birzebbugia
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Gewerbefläche in Birzebbuga, Malta
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Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
Diese große 8 Auto-Halbgeschoss Garage. Wird in Hülle verkauft oder optional fertiggestellt
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Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
2 Auto Garage in Birzebbuga Papa Bereich Keller
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Birzebbuga, Malta
Dieses kommerzielle Anwesen zum Verkauf in der schönen Küstenstadt Birzebbugia bietet endlos…
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Birzebbuga, Malta
Große Garage halb Keller in birzebbuga 11 Fuß Eingang offen 33 Fuß 115feet Tiefgrundstück Ge…
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Birzebbuga, Malta
Erdgeschoss Straße Ebene 1 oder 2 Auto Garage in Birzebbuga
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Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
2 Klasse 4 am Meer Shops in einem erstklassigen Bereich in Birzebbugia Included sind auch 3 …
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Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Große Garage in Birzebbuga sehr zentral.170feet x 29feet ca. Grundstücksgröße mit Rückgarten…
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