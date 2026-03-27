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Lagerräume in Malta

Southern Region
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Qormi
6
10 immobilienobjekte total found
Lager in Marsa, Malta
Lager
Marsa, Malta
Diese große Sechs-Auto-Garage bietet außergewöhnliche Lagerung, Flexibilität und langfristig…
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Lager in Marsa, Malta
Lager
Marsa, Malta
Eine seltene Gelegenheit, einen vielseitigen Gewerberaum zu erwerben: Diese Immobilie zum Ve…
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Lager in Qormi, Malta
Lager
Qormi, Malta
Ein Lager in Handaq
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Lager in Qormi, Malta
Lager
Qormi, Malta
Gewerbeimmobilien/Warehouse (460 qm) in Handaq Industrial Zone. Corner Property, Massive Pla…
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Lager in Qormi, Malta
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Qormi, Malta
Ein geräumiges Industrielager im gesuchten Hal Qormi Industriegebiet. Die Immobilie erstreck…
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Lager in Qormi, Malta
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Qormi, Malta
Handaq Neue Ecklager im ruhigen Industriegebiet zum Verkauf. - Ungefähr 950qm.(150qm extra o…
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Lager in Santa Venera, Malta
Lager
Santa Venera, Malta
Ein geräumiges Lager in Santa Venera breitet sich über drei Etagen aus und misst ca. 80 Fuß …
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Lager in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Ein großer Laden zum Verkauf auf einer belebten Hauptstraße in Birkirkara. Diese Eigenschaft…
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Lager in Qormi, Malta
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Qormi, Malta
Anzahl der Badezimmer 4
Kommerzielle Website in sehr guter Lage - Central Business District, W60xL60 Es besteht aus …
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Lager in Qormi, Malta
Lager
Qormi, Malta
Ein massives Lager, das etwa 3000 qm in einer erstklassigen Lage in Qormi misst
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Eigenschaftstypen in Malta

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