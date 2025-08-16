Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  Realting.com
  Malta
  Attard
  Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Attard, Malta

15 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
2. Kleine vernetzte Klasse 4 Shops befindet sich in bester Lage in Attard wird fertige Größe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Ein Gewerbe in Attard sehr zentral, die als Büro oder Klinik verwendet werden kann. Dieser H…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Derzeit im Erdgeschoss Büro von etwa 64 qm in einem der besten Standorte in Attard Abschluss…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Shop Office in einem erstklassigen Bereich im Attard Property ist ebenfalls verfügbar
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Semi-Basen 3 Auto Garage mit Wasser und Strom. Keine Luftfeuchtigkeit•
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Modernes und helles Doppelhaus-Ecke-Showroom; einfache Parkplätze. Ausstellungsraum im Erdge…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Attard - Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein großes, voll ausgestattetes Restaurant in eine…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Lager auf 5 tumoli von Land zum Verkauf oder Miete in einer sehr guten Lage
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Geschäft / Büro in Attard. Diese Räumlichkeiten umfassen einen Office/Shop-Bereich. Stor…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Eine 1 Auto Keller Garage in einem erstklassigen Bereich in Attard
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Auswahl von 1 2 und 3 Auto-Garagen in Attard in der Nähe aller Annehmlichkeiten zu verkaufen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Eine 2 Auto-Garage und eine Auto-Garage plus Geschäft in Level - 1 befindet sich in einer de…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Tiefgarage mit 31,5m 105ft X 3.3m 12ft, 14Gänge hoch gelegen in einem gepflegten Komplex von…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 45 m2 großes Geschäft in einem erstklassigen Bereich in Attard. Der Shop verfügt über ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Attard, Malta
Gewerbefläche
Attard, Malta
Schlafräume 1
Kürzlich renoviert bis zu einem hohen Standard-Handelsgeschäft mit Klasse 4 Genehmigungen in…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
