Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Geschäft

Laden in Malta

Central Region
6
Southern Region
3
Geschäft Löschen
Alles löschen
15 immobilienobjekte total found
Geschäft in Sliema, Malta
Geschäft
Sliema, Malta
Sliema Prime Commercial Street Level mit Office-Bewilligung (Eigentümer gibt Erlaubnis, Klas…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Msida, Malta
Geschäft
Msida, Malta
Ein Shop steht zum Verkauf in Msida zur Verfügung. Das Anwesen ist komplett fertig und berei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Valletta, Malta
Geschäft
Valletta, Malta
Dieses Geschäft befindet sich in der ikonischen Republikstraße in Valletta, wo die meisten M…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Mosta, Malta
Geschäft
Mosta, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Kaufhäuser zum Verkauf Mosta Eine ausgezeichnete Gelegenheit, um Class 4B-Geschäftsgeschäft…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Gzira, Malta
Geschäft
Gzira, Malta
Brandneues fertiges Gewerbeimmobilien in einer belebten Straße Gzira Ideal für Shop oder Bür…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Fgura, Malta
Geschäft
Fgura, Malta
Ein brandneues Geschäft wird für die Class 4B-Nutzung gebaut und bietet einen fertigen und b…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Birkirkara, Malta
Geschäft
Birkirkara, Malta
Ein Geschäft 100 Fuß tief um 16 Fuß breit auf 2 Stockwerken in einem übergehenden Gewerbegeb…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Munxar, Malta
Geschäft
Munxar, Malta
Diese Immobilie zum Verkauf in Munxar bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen Shop und e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Msida, Malta
Geschäft
Msida, Malta
Dieser helle und frisch fertige 35 qm Laden befindet sich in einer zentralen Gegend von Msid…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Attard, Malta
Geschäft
Attard, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 4B-Klassen-Shop in Mriehel in einem erstklassigen Bereich mit gutem Durchgang Handel ide…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Safi, Malta
Geschäft
Safi, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses atemberaubende Anwesen in Safi bietet Luxus und Komfort in einem beeindruckenden Pake…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Luqa, Malta
Geschäft
Luqa, Malta
In Luqa befindet sich ein Eckgeschäft mit gutem Transithandel
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Qormi, Malta
Geschäft
Qormi, Malta
2 Geschäfte in Qormi in einem sehr zentralen Bereich mit gutem Durchgang Handel, Klasse 4B
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Xaghra, Malta
Geschäft
Xaghra, Malta
Dieses geräumige und vielseitige Gewerbeimmobilien befindet sich in Rabat, Victoria Gozo, UC…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Birkirkara, Malta
Geschäft
Birkirkara, Malta
Willkommen in diesem brandneuen, hohen Standard, voll ausgestattet und voll von natürlichen …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Malta

gewerbeimmobilien
hotels
büros
anlageimmobilien
lagerräume
Realting.com
Gehen