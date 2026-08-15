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Häuser in Malta

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Sliema
12
Msida
3
Northern Region
185
Region Gozo
120
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628 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
In einer ruhigen Wohngegend gelegen, bietet dieses geräumige Reihenhaus ein komfortables Fam…
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Haus 4 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Versteckt in einer ruhigen privaten Gasse in Birkirkaras begehrter UCA, verbindet dieses auß…
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Haus 3 Schlafzimmer in Bugibba, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Bugibba, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
In einer wünschenswerten Nachbarschaft zwischen Salina und Naxxar gelegen, bietet dieses kom…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus in Mosta, Malta
Reihenhaus
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
In Mostas begehrtem Urban Conservation Area gelegen, verbindet dieses makellose, voll möblie…
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Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 3-Zimmer-Stadthaus in Zejtun, sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese…
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Haus 3 Schlafzimmer in Luqa, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Luqa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Im Dorfkern von Luqa in einem Urban Conservation Area gelegen, ist dieses Reihenhaus derzeit…
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Luqa, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Luqa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Im Dorfkern von Luqa in einem Urban Conservation Area gelegen, ist dieses Reihenhaus derzeit…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eingebettet in eine ruhige Nachbarschaft, aber bequem in der Nähe des täglichen Komforts, ve…
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Haus 5 Schlafzimmer in Valletta, Malta
Haus 5 Schlafzimmer
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Ein wirklich schönes Haus des Charakters, konvertiert und hinter den Unteren Barrakka Gärten…
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Reihenhaus in Santa Venera, Malta
Reihenhaus
Santa Venera, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schönes Stadthaus verkauft Halb umgebaut mit einem 270qm Garten in Santa Venera .Zimmer …
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Haus 3 Schlafzimmer in Bahrija, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Bahrija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Grundstück in Bahrija erstreckt sich über etwa 637 Quadratmeter in einer ruhigen Wohn…
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Haus 3 Schlafzimmer in Mqabba, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Mqabba, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zu verkaufen Immobilie: ein reizvolles Charakterhaus in Mqabba bietet ausgezeichnetes Potenz…
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Reihenhaus in Floriana, Malta
Reihenhaus
Floriana, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Dieses außergewöhnliche Stadthaus befindet sich in einem erstklassigen Stadtteil UCA von Flo…
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Haus 1 Schlafzimmer in Qrendi, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Qrendi, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses traditionelle Bauernhaus in Qrendi bietet auf einem geräumigen Grundstück von 2.400 q…
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Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Einführen einer hervorragenden Villa als Immobilien zum Verkauf in Shell-Form, familienfreun…
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Reihenhaus in Marsa, Malta
Reihenhaus
Marsa, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2-Zimmer-Stadthaus in Marsa. Sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese …
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Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Bereit zum Umzug in Semi-Detached Reihenhaus in Zabbar Entdecken Sie dieses wunderschön fer…
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Haus 3 Schlafzimmer in Qrendi, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Qrendi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie zeitlose Charme mit modernem Komfort in diesem außergewöhnlichen Drei-Zimmer-S…
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Haus 3 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Reihenhaus in dieser UCA Gegend von Victoria. Das Anwesen besteht aus einer einladenden …
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Haus 4 Schlafzimmer in Qala, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Qala, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Bauernhaus in der Nähe von allen Annehmlichkeiten gelegen und ruhige Dorf QALA. Dieses herrl…
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Haus in Bahrija, Malta
Haus
Bahrija, Malta
Eingebettet in die malerische Landschaft von Bahrija, ist dieser 10-Tumoli-Bauernhof eine bl…
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Reihenhaus in Dingli, Malta
Reihenhaus
Dingli, Malta
Schlafräume 3
Ein charmantes zum Verkauf stehendes Anwesen im begehrten Dorf Dingli bietet dieses 3-Zimmer…
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Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Stadthaus in Rabat mit großem Rückgarten und vollem Luftraum. Das Anwesen verfügt über 2 Ein…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein umgebautes Zeichenhaus befindet sich in Zabbar, kürzlich gebaut und fertiggestellt in 20…
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Reihenhaus in Xaghra, Malta
Reihenhaus
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
VICTORIA TOWNHOUSE: HAUS EINS, Dieses gut geplante Stadthaus in Victoria, Gozo, bietet großz…
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Haus 3 Schlafzimmer in Saint Lawrence, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Saint Lawrence, Malta
Schlafräume 3
Historisch FARMHOUSE / ehemalige Mühle UCA Area, San Lawrenz, Gozo Eine seltene Gelegenheit…
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Reihenhaus in Zabbar, Malta
Reihenhaus
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Verkauf: Charmantes Reihenhaus in Zabbar Dieses gemütliche, voll möblierte Reihenhaus mit 2…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY VILLA MIT POOL - Nur mit Excel Homes. Eine sel…
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Reihenhaus in Balzan, Malta
Reihenhaus
Balzan, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses kürzlich gelistete Stadthaus verfügt über drei Schlafzimmer und drei Bäder, in der wü…
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Reihenhaus in Paola, Malta
Reihenhaus
Paola, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Seltenes 6-Schlafzimmer-Vermietungsimmobilien in Paola, 3-stöckiges Haus, außergewöhnliches …
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