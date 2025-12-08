Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Mosta, Malta

Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
3 Etagen von Gewerbegaragen und Showrooms. 1 Etagen-Laden-Garages, 1 Boden-Parkplätze. Noch …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Corner Plot Of Land auf 3 Straßen Semi Industrial 45 x 80 Ideal für Showroom oder Block von Büros
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
2 Gewerbegaragen stehen ab März 2020 zur Verfügung. Der eine befindet sich in einer Hauptstr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
NotarNotar
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
In einem umfangreichen 6-Floor-Komplex eingebettet, verspricht diese Eigenschaft unbegrenzte…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Ein neu gebauter Shop/Angebot/Klinik in bester Lage in Mosta. Das Anwesen ist mit Badezimmer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Corner Shell Commercial Premises in einer halbindustriellen Zone befindet sich in einem klei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Eine Auto-Halbgeschoss-Garage, befindet sich in einem erstklassigen Bereich in Mosta
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Ein 1 Auto Keller Verriegelung Garagen sind verfügbar Preise ab Euro33.000 beim Kauf einer W…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Mosta, Malta
Büro
Mosta, Malta
Situated in a central and convenient area of Mosta, this 74sqm office space offers an excell…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Ein Auto plus halb Keller Garage, in einem erstklassigen Bereich in Mosta
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Mosta Industrial Centre. 600 SQM Commercial Space. Klasse 4A. Erster, zweiter und dritter St…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Eine Eckstelle von ca. 138qm in sehr guter Lage in Mosta 4 plus 1 Bereich mit kommerziellen …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Schlafräume 1
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Zum Verkauf in Mosta sind diese 6 brandneuen Büros.•In der Nähe des belebten Zentrums von Mo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Kommerziell in einer sehr guten Lage in Mosta gemessen 195qm 100feet Tiefe mit Genehmigung d…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Schlafräume 3
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Ein Reihenhaus in Mosta in der Nähe aller Annehmlichkeiten in einem der prominentesten Plätz…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Block von 4 Etagen jede Etage bestehend 30m2 jede Etage Ideal für ein kleines Unternehme…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
Ein 4B-Klassen-Shop in Mosta in einem erstklassigen Bereich mit guter Passage ideal für eine…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
ANHANG Fläche: 20.83m2 46.000 € 1.000 2. GARAGE5Int. Fläche: 20.83m2 46.000 € 1.000 3. GARAG…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Mosta, Malta
Gewerbefläche
Mosta, Malta
A limited selection of secure private garages is available for purchase in a prime Mosta loc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
