Gewerbeimmobilien Brivibas 68

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Ein komplett renoviertes Wohnprojekt im Herzen von Riga – in einem Jugendstilgebäude an der Brīvības Street. Dies ist die Art der Adresse, in der der historische Charakter sorgfältig erhalten und restauriert wurde, während das Gebäude selbst eine komplette Rekonstruktion mit aktualisierten Versorgungs- und elektrischen Systemen, zusammen mit erfrischter Fassade und Treppenhaus.
Projekthighlights, die Sie Tag für Tag schätzen werden:
Ein sicherer, gepflegter Innenhof und kontrollierter Zugang zum Gebäude (Code/Gate).
Gesicherte historische Merkmale gepaart mit modernen Ausführungen und praktischen Layouts in den Wohnungen.
Holzfenster mit Dreifachverglasung für deutlich bessere Schalldämmung im Stadtzentrum.
Zertifizierte Brandschutztüren (EI-30).
Angenehme Deckenhöhe und das klassische „Vorkriegsgebäude“ fühlen sich ohne modernen Komfort zu opfern.
Mehrere Wohnungen sind im gleichen Gebäude, mit verschiedenen Größen und Innenkonzepten – von kompakten Layouts bis zu geräumigeren Optionen. Eine große Wahl für das zentrale Wohnen oder als solide Anlageimmobilie mit starkem Mietbedarf.
Erhalten Sie Kontakt und ich schicke die aktuelle Verfügbarkeitsliste und arrangiere eine Anzeige.
Objekteigenschaften
Objektdaten
Jahr der Inbetriebnahme
2026
Standort auf der Karte
Riga, Lettland
Ausbildung
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen