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Gewerbeimmobilien Brivibas 68

Riga, Lettland
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ID: 35108
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1553
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Letzte Aktualisierung: 09.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Freiheitsstraße, 68

Über den Komplex

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Ein komplett renoviertes Wohnprojekt im Herzen von Riga – in einem Jugendstilgebäude an der Brīvības Street. Dies ist die Art der Adresse, in der der historische Charakter sorgfältig erhalten und restauriert wurde, während das Gebäude selbst eine komplette Rekonstruktion mit aktualisierten Versorgungs- und elektrischen Systemen, zusammen mit erfrischter Fassade und Treppenhaus. Projekthighlights, die Sie Tag für Tag schätzen werden: Ein sicherer, gepflegter Innenhof und kontrollierter Zugang zum Gebäude (Code/Gate). Gesicherte historische Merkmale gepaart mit modernen Ausführungen und praktischen Layouts in den Wohnungen. Holzfenster mit Dreifachverglasung für deutlich bessere Schalldämmung im Stadtzentrum. Zertifizierte Brandschutztüren (EI-30). Angenehme Deckenhöhe und das klassische „Vorkriegsgebäude“ fühlen sich ohne modernen Komfort zu opfern. Mehrere Wohnungen sind im gleichen Gebäude, mit verschiedenen Größen und Innenkonzepten – von kompakten Layouts bis zu geräumigeren Optionen. Eine große Wahl für das zentrale Wohnen oder als solide Anlageimmobilie mit starkem Mietbedarf. Erhalten Sie Kontakt und ich schicke die aktuelle Verfügbarkeitsliste und arrangiere eine Anzeige.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

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Riga, Lettland
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