Gewerbeimmobilien

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Spunciems, Lettland
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ID: 34977
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1544
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Letzte Aktualisierung: 17.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Nachbarschaft
    Marupes novads
  • Stadt
    Salas pagasts
  • Dorf
    Spunciems
  • Adresse
    Griki, Sila iela, 36

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

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Spunciems, Lettland
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