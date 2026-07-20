  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux

Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux

Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38632
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 111

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$465,760
Wohnviertel Duplex penthouse proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,44M
Wohnviertel Magnifique 4 5 pieces avec terrasse immeuble neuf proche place rabin A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville grand 4 pieces
Wohnviertel Centre ville grand 4 pieces
Wohnviertel Centre ville grand 4 pieces
Wohnviertel Centre ville grand 4 pieces
Wohnviertel Centre ville grand 4 pieces
Alle anzeigen Wohnviertel Centre ville grand 4 pieces
Wohnviertel Centre ville grand 4 pieces
Netanja, Israel
von
$787,200
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tzameret aleph ashdod
Wohnviertel Tzameret aleph ashdod
Wohnviertel Tzameret aleph ashdod
Wohnviertel Tzameret aleph ashdod
Wohnviertel Tzameret aleph ashdod
Aschdod, Israel
von
$495,280
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tour midtown 3 pieces
Wohnviertel Tour midtown 3 pieces
Wohnviertel Tour midtown 3 pieces
Wohnviertel Tour midtown 3 pieces
Wohnviertel Tour midtown 3 pieces
Alle anzeigen Wohnviertel Tour midtown 3 pieces
Wohnviertel Tour midtown 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$1,14M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im schönen Midtown Tower! Der Turm befindet sich im Zentrum von Tel Aviv, in der Nähe der Gärten von Sarona, Azrieli, dem Stadtzentrum und leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, mit Ein- und Ausfahrt aus der Stadt. Das Gebäude bietet umfassende D…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen