  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Vieux nord immeuble neuf

Wohnquartier Vieux nord immeuble neuf

Tel-Aviv, Israel
von
$2,95M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38387
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    De Haas, 11 b

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Hervorragende neue Wohnung zum Verkauf im alten Norden von Tel-Aviv. Neubau und Wohnung nie bewohnt. 7. Stock auf 8 mit Aufzug. 5 Zimmer, 2 Badezimmer, 3 W.C. 125m2 + 14m2 Terrasse Soccah (offen zum Himmel). Offene Ansicht. Renoviertes Hochgerüst. 1 Parkplatz. Preis: 9.000.000sh

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Emplacement ideal location saisonniere grand 4 pieces avec vue sur la mer dalet ashdod
Aschdod, Israel
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans une petite rue calme entre gordon et frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel Basel 3 pieces calme et tres lumineux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,30M
Wohnviertel Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$1,33M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vieux nord immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,95M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme lumineux dans rue calme dans un bel immeuble projet de qualite spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme lumineux dans rue calme dans un bel immeuble projet de qualite spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme lumineux dans rue calme dans un bel immeuble projet de qualite spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme lumineux dans rue calme dans un bel immeuble projet de qualite spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme lumineux dans rue calme dans un bel immeuble projet de qualite spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,53M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Wohnviertel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Wohnviertel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Wohnviertel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Wohnviertel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Wohnviertel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Tel-Aviv, Israel
von
$1,67M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,43M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen