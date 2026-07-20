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Wohnquartier Magnifique rez de jardin proche de la mer

Aschkelon, Israel
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$951,200
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ID: 38845
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

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Eine 5-minütige Bar mit Gartenquartier a pebble de la mer proche des commercies

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Aschkelon, Israel
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