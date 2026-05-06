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Wohnquartier A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

Aschdod, Israel
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06.05.26
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ID: 35709
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Yakinton

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Zu verkaufen – 4 Zimmerwohnung in Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Ausgezeichnete Wohnung von 122 m2 Brutto (93 m2 Netto) mit Balkon von 8,5 m2, befindet sich im 6. Stock eines letzten und gesuchten Wohnsitz (3 Jahre nur). Westliche Orientierung, bietet eine schöne Helligkeit am Nachmittag Moderne Residenz mit 3 Aufzügen, darunter einer von Shabbat Vollklimatisiertes Apartment Parkplatz inklusive Ideal gelegen, in der Nähe von Geschäften, Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln und der Synagoge. Außergewöhnlicher Preis: 2.250.000 statt 2.400.000. Eine echte Gelegenheit, perfekt für eine Investition oder zu leben dort auf einer täglichen Basis.

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